Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yeni uygulama: Antijen testlerine başlandı

Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde PCR testi yaptıran yolcular, bugünden itibaren antijen testi de yaptırabilecek. Yolculardan alınan sürüntüler, laboratuvarda işlendikten sonra sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılacak. Türkçe ve İngilizce hazırlanacak sonuçlar, WhatsApp ve e-mail aracılığıyla yolculara iletilecek.

KORONAVİRÜS Artık antikor testi de yapılıyor

Antijen testi sonuçları 30 dakikada bildirilecek

Esenboğa Havalimanı Kovid-19 Test Merkezi Genel Müdürü Salih Durbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antijen testi sonuçlarını 30 dakikada yolculara bildireceklerini söyledi.

GÜNDEM İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda antijen ve antikor testlerinin yapımına başlandı

Durbaba, "Bugün itibarıyla Esenboğa Havalimanı işletmemizde antijen testi yapılmaya başlandı. PCR testinin sonuçlarını ise şu anda laboratuvarımız burada olmadığı için 4-5 saat içerisinde sonuçları alıyoruz ama laboratuvarımızı buraya taşıdığımızda ortalama bir saat içerisinde sonucu vereceğiz." diye konuştu.

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