Koronavirüs Ankara Esenboğa Havalimanında yeni uygulama Antijen testlerine başlandı
TÜRKİYE

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yeni uygulama: Antijen testlerine başlandı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve giden yolculara koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için kurulan merkezde, antijen testlerine de başlandı.

Haber Merkezi AA
Esenboğa'da antijen testlerine başlandı.
Esenboğa'da antijen testlerine başlandı.

Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında Esenboğa Havalimanı'nda kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde PCR testi yaptıran yolcular, bugünden itibaren antijen testi de yaptırabilecek. Yolculardan alınan sürüntüler, laboratuvarda işlendikten sonra sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşılacak. Türkçe ve İngilizce hazırlanacak sonuçlar, WhatsApp ve e-mail aracılığıyla yolculara iletilecek.

Artık antikor testi de yapılıyor
KORONAVİRÜS
Artık antikor testi de yapılıyor

Antijen testi sonuçları 30 dakikada bildirilecek

Esenboğa Havalimanı Kovid-19 Test Merkezi Genel Müdürü Salih Durbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antijen testi sonuçlarını 30 dakikada yolculara bildireceklerini söyledi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda antijen ve antikor testlerinin yapımına başlandı
GÜNDEM
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda antijen ve antikor testlerinin yapımına başlandı

Durbaba, "Bugün itibarıyla Esenboğa Havalimanı işletmemizde antijen testi yapılmaya başlandı. PCR testinin sonuçlarını ise şu anda laboratuvarımız burada olmadığı için 4-5 saat içerisinde sonuçları alıyoruz ama laboratuvarımızı buraya taşıdığımızda ortalama bir saat içerisinde sonucu vereceğiz." diye konuştu.

  • Salih Durbaba, Sağlık Bakanlığının belirlediği tarifeye göre antijen testlerinin 175 lira, PCR test ücretinin ise 250 lira olduğunu kaydetti.
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