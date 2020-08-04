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Koronavirüs Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs vakalarına" ilişkin açıklama
TÜRKİYE

Ankara haberleri: Ankara'daki hastanelerin doluluk oranı açıklandı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs vakalarına" ilişkin açıklama

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin il genelinde yürütülen çalışma ve hazırlıklardan "Ankara'da hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapısının çöktüğü" şeklinde sonuçlar çıkarmanın gerçekle bağdaşmayacağı belirtilerek, "İlimizde halen pandemi kontrol altındadır." ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ileriye dönük yürütülen hazırlık çalışmalarının bazı basın ve yayın organları tarafından acil durum olarak yorumlandığı anımsatıldı.

Son günlerde dünyada hızlı bir vaka artışı olduğuna işaret edilen açıklamada, gelecek aylarda ikinci bir dalga beklentisinin uzmanlarca dile getirildiği aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün kötü senaryoya karşı ülkeleri uyardığı hatırlatılan açıklamada, Türkiye'de de son günlerde, sınırlı olsa da artışlar gözlendiği belirtildi.

Fahrettin Koca'dan korkutan 2. dalga açıklaması: Ölümlerde artış olabilir
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Fahrettin Koca'dan korkutan 2. dalga açıklaması: Ölümlerde artış olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Fahrettin Koca, ''Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor. Birinci dalganın etkisi sürüyor. İstanbul, İzmir pikini tamamladı. Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde pik yer yer yeni başladı. İkinci dalga 'Influenza' nın da etkisiyle daha çok yoğun bakım hastasına, daha çok ölümlere sebep olabilir'' ifadelerini kullandı.


İl düzeyinde yoğun çalışma

Hareketliliğin en fazla olduğu iller arasında yer alan Ankara'da, il düzeyinde çalışmaların yoğun şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Batman’da 16 ev koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
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Sabah saatlerinde Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada 11 ayrı adreste korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının başlatıldığının belirtilmesinin ardından, Sason Kaymakamlığından da bir açıklama geldi.
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Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilçe merkezindeki Orta Mahallesinde 2, Aşağı Mahallede 1, Dikbayır köyünde 1 ve Tekevler Mahallesinde 1 evde karantina uygulamasının başlatıldığını bildirdi.
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Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametgahlarında kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir.
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Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur
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Korona virüsün hızla yayıldığı ilçelerde ise vatandaşların tedbir almadığı görüldü.
Batman’da 16 ev koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında 16 ev karantinaya alındı. Sason Kaymakamlığı köy köy karantinaya alınan ev sayısını açıkladı. İşte açıklanan köyler...



"İl Sağlık Müdürümüz başkanlığında 28 Temmuz 2020'de yapılan Pandemi Değerlendirme Toplantısı'nda, normalleşme sürecindeki farklı senaryolar tartışılmış ve olası yeni durumlara karşı alınması gereken tedbirler gözden geçirilmiştir. Muhtemel senaryolara karşı il düzeyinde yapılması gereken hazırlıklar ve alınacak tedbirler konusunda ilgili sağlık kuruluşlarımız yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Ayrıca Kurban Bayramı sonrası göz önüne alınmış ve Kovid-19 hastalarında ilave yatış ihtiyacı dikkate alınarak sunulacak hizmet kapasitesinin artırılması yönünde sağlık kuruluşlarımız uyarılmıştır. Yapılan çalışma ve hazırlıklarımızdan ilimizde hasta patlaması olduğu ve sağlık altyapımızın çöktüğü gibi sonuçlar çıkarmak gerçekle bağdaşmamaktadır. Ankara ilinde bugün itibarıyla hastane yatak doluluk oranı yüzde 50, yoğun bakım yatak doluluk oranı ise yüzde 63'tür. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarımıza kesintisiz devam etmekteyiz. İlimizde halen pandemi kontrol altındadır. Hastanelerimiz, tüm sağlık çalışanlarımızla mücadelede aktif olarak görevini sürdürmektedir."

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