Ankara Valiliğinden mesai saatleri ile ilgili açıklama Ankara Valiliğinden mesai saatleri ile ilgili açıklama Ankara Valiliği, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Ankara'da faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinin 08.00-18.00 olarak belirlediğini açıkladı.

Haber Merkezi 03 Aralık 2020, 20:46 Son Güncelleme: 03 Aralık 2020, 21:03 DHA