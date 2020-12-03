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TÜRKİYE

Ankara Valiliğinden mesai saatleri ile ilgili açıklama

Ankara Valiliğinden mesai saatleri ile ilgili açıklama

Ankara Valiliği, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Ankara'da faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerinin 08.00-18.00 olarak belirlediğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları’nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi.

Ankara Valiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, gelen talepleri de dikkate alarak ilimizde faaliyet gösteren OSB, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları’nın mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi” denildi.

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Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
FOTOĞRAF 57
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Türkiye genelindeki şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası...​
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Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi
Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasındaki Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Tüm şehirlerin koronavirüs salgınındaki risk durumu ortaya çıkarken pek çok şehrin tablosu hiç de iç açıcı görünmüyor. Son haliyle Türkiye geneli şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası...


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