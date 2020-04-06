Ankara'da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift koronavirüsü yendi: Alkışlarla taburcu oldular Ankara’da yaşayan ve Kovid-19 teşhisi konulan biri 80, diğeri 89 yaşlarındaki çift 13 günlük tedavinin sonucundan iyileşti. Virüsü yenme başarısı gösteren çift bugün tedavi gördükleri TOBB ETÜ Hastanesinden taburcu edildi. Sevindirici gelişme ile büyük bir moral kazanan hastanedeki sağlık çalışanları yaşlı çifti hastane kapısına kadar geçirdi ve alkışlarla uğurladı.

Haber Merkezi 06 Nisan 2020, 15:50 Son Güncelleme: 06 Nisan 2020, 16:47 İHA