Ankara'da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift koronavirüsü yendi: Alkışlarla taburcu oldular
Ankara’da yaşayan ve Kovid-19 teşhisi konulan biri 80, diğeri 89 yaşlarındaki çift 13 günlük tedavinin sonucundan iyileşti. Virüsü yenme başarısı gösteren çift bugün tedavi gördükleri TOBB ETÜ Hastanesinden taburcu edildi. Sevindirici gelişme ile büyük bir moral kazanan hastanedeki sağlık çalışanları yaşlı çifti hastane kapısına kadar geçirdi ve alkışlarla uğurladı.
Kovid-19 hastalığı Türkiye’de bugüne kadar 27 bin 69 kişide görüldü. 574 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bin 42 kişi ise uygulanan tedavi neticesinde sağlığına kavuştu.
Sağlığına kavuşanlardan ikisi de Ankara’da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift oldu. Yüksek ateş şikayetiyle TOBB ETÜ Hastanesine gelen çiftin, yapılan testlerinde korona virüse yakalandığı tespit edildi. Karantinaya alınan çifte sağlık çalışanları çeşitli tedaviler uyguladı. 13 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenen çift, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Çift, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.