Koronavirüs Ankarada yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu
TÜRKİYE

Ankara'da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu oldu

Ankara’da yaşayan ve Kovid-19 teşhisi konulan biri 80, diğeri 89 yaşlarındaki çift 13 günlük tedavinin sonucundan iyileşti. Virüsü yenme başarısı gösteren çift bugün tedavi gördükleri

TOBB ETÜ Hastanesinden taburcu edildi. Sevindirici gelişme ile büyük bir moral kazanan hastanedeki sağlık çalışanları yaşlı çifti hastane kapısına kadar geçirdi ve alkışlarla uğurladı.

Haber Merkezi İHA
Hastane çalışanları, çifte çıkışa kadar eşlik etti.
Hastane çalışanları, çifte çıkışa kadar eşlik etti.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye’de bugüne kadar 27 bin 69 kişide görüldü. 574 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bin 42 kişi ise uygulanan tedavi neticesinde sağlığına kavuştu.

  • Sağlığına kavuşanlardan ikisi de Ankara’da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift oldu. Yüksek ateş şikayetiyle TOBB ETÜ Hastanesine gelen çiftin, yapılan testlerinde korona virüse yakalandığı tespit edildi. Karantinaya alınan çifte sağlık çalışanları çeşitli tedaviler uyguladı. 13 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yenen çift, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Çift, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Ankara'dan güzel haber: 80 ve 89 yaşlarındaki çift koronavirüsü yendi
FOTOĞRAF 5
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye'de bugüne kadar 27 bin 69 kişide görüldü.
Title
574 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bin 42 kişi ise uygulanan tedavi neticesinde sağlığına kavuştu.
Title
Sağlığına kavuşanlardan ikisi de Ankara'da yaşayan 80 ve 89 yaşlarındaki çift oldu.
Title
Yüksek ateş şikayetiyle TOBB ETÜ Hastanesine gelen çiftin, yapılan testlerinde koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
Title
Çifti karantinaya alan sağlık çalışanları, çifte çeşitli tedaviler uyguladı. 13 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenen çift, sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Çift, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.
Ankara'dan güzel haber: 80 ve 89 yaşlarındaki çift koronavirüsü yendi
Ankara'da korona virüse yakalanan 80 ve 89 yaşlarındaki çift, 13 günlük tedavilerinin ardından virüsü yenerek taburcu edildi. Hastane çalışanları, çifti alkışlarla uğurladı.

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