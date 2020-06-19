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Koronavirüs Antalyada maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
TÜRKİYE

Antalya'da maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı

Antalya'da maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı

Antalya’da bir kişi, maskesiz camiye girilmeyeceği uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakla yüzünden yaraladı. Olaya müdahale eden Mehmet Güneş, abdest almak için camiye geldiğini belirterek, “Cuma olduğu için abdest almaya geldim. Güvenlik görevlisi maskesiz olan şahsa giremeyeceğini söyledi. O da cebinden çakıyı çıkardı. Maskesizdi o nedenle uyarı yapıldı. Yasak olmasına rağmen dinlemedi. Tartışma ve boğuşmalar oldu. Biz müdahale etmesek arkadaşımız ölebilirdi" dedi.

Haber Merkezi İHA
47 yaşındaki güvenlik görevlisi Hikmet Öğünç yüzünden yaralandı.
47 yaşındaki güvenlik görevlisi Hikmet Öğünç yüzünden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 08.30’da tarihi Muratpaşa Cami avlusunda meydana geldi. 47 yaşındaki güvenlik görevlisi Hikmet Öğünç, tarihi Muratpaşa Cami’nde sabah mesaisine başladı. Bir süre sonra camiye bir kişi maskesiz girmek isteyince Öğünç, uyarı yaptı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi güvenlik görevlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile ikili arasında arbede yaşandı.

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Maskesiz camiye girilmeyeceği uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakla yüzünden yaraladı.

Yüzünden yaralandı

Şüpheli üzerindeki bıçakla Öğünç’ü bıçakla yüzünden yaraladı. İkili arasındaki arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Olayın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Maskesiz camiye girilmeyeceği uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakla yüzünden yaraladı.

Güvenlik görevlisi görüntülenmemek için uzun süre güvenlik kulübesinden çıkmadı. İlk müdahalesi güvenlik kulübesinde yapılan Öğünç, polislerin ikna etmesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik görevlisinden eşkalini aldığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Maskesiz camiye girilmeyeceği uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakla yüzünden yaraladı.

Maskesiz olduğu için uyarıldı

Olaya müdahale eden Mehmet Güneş, abdest almak için camiye geldiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Cuma olduğu için abdest almaya geldim. Güvenlik görevlisi maskesiz olan şahsa giremeyeceğini söyledi. O da cebinden çakıyı çıkardı. Maskesizdi o nedenle uyarı yapıldı. Yasak olmasına rağmen dinlemedi. Tartışma ve boğuşmalar oldu. Biz müdahale etmesek arkadaşımız ölebilirdi. Müdahale etmesek şüpheli bıçağı kalbine saplamıştı. Biz müdahale ettik.”

Maskesiz camiye girilmeyeceği uyarısı yapan güvenlik görevlisini bıçakla yüzünden yaraladı.
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