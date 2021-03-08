Koronavirüs Antalyada Rus sporcular ortalığı karıştırdı Israrla maske takmadılar uçağa polis çağırıldı
TÜRKİYE

Antalya'da Rus sporcular ortalığı karıştırdı: Israrla maske takmadılar uçağa polis çağırıldı

Antalya -İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağında bulunan 20 Rus sporcu maske takmak istememesi üzerine uçağa polis çağırıldı. Uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından kurallara uymayan sporcular hakkında cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Rus sporculara ceza kesildi.
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Rus sporculara ceza kesildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-2409 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçakta bulunan 20 Rus sporcu maske takmak istemedi. Sporcular kabin ekibi tarafından uyarılmasına rağmen maske takmama konusunda ısrar etti. Görevliler durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.

Maske takmadı, polislere tehdit yağdırdı: Artistliğiniz kime ya?
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Maske takmadı, polislere tehdit yağdırdı: Artistliğiniz kime ya?

Esenyurt'ta maske takmamakta ısrar eden kişi ceza yedi
OYNAT 01:00
Esenyurt'ta maske takmamakta ısrar eden kişi ceza yedi
Esenyurt'ta polis ekipleri meydan ve çevresinde maske denetimi yaptı. Kimi vatandaşlar maskeyi cebinde kimileri şapkasının içinde taşırken, maske takmamakta ısrar eden bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Ceza kesilen kişinin sürekli gülümsemesi ise dikkat çekti.


Para cezası kesildi

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçen pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. Saat 11.30 sıralarında uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından kafile sorumlusu Y.K polis merkezine götürüldü. Maske kuralına uymayan sporculara polis tarafından işlem yapılırken, yolculara idari para cezası uygulandı.

Israrla maske takmayan kadın, polise zor anlar yaşattı: CİMER'e yazacağım artistliğiniz kime, hepinizle görüşeceğim!
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Israrla maske takmayan kadın, polise zor anlar yaşattı: CİMER'e yazacağım artistliğiniz kime, hepinizle görüşeceğim!
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