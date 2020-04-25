Aracını koronavirüse benzeten Hindistanlıdan 'evde kalın' çağrısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 800 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da vaka sayısı 24 bine dayandı. 24 Mart'ta ilan edilen ve 3 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan sokağa çıkma yasağı sonrası güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

DÜNYA Hindistan'daki sokağa çıkma yasağı Arakanlı Müslümanları açlık riskiyle karşı karşıya bıraktı

Görenler şoke oldu

Bununla birlikte Chennai şehrinde salgına dikkat çekmek isteyen bir sağlık çalışanı, aracını virüsün yapısına benzer bir şekilde kapladı. Görenler tarafından şaşkınlıkla izlenen kişi, ülkede devam etmekte olan karantina sürecine dikkat çekmek istediğini ifade etti.