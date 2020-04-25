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Koronavirüs Aracını koronavirüse benzeten Hindistanlıdan evde kalın çağrısı
DÜNYA

Aracını koronavirüse benzeten Hindistanlıdan 'evde kalın' çağrısı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hindistan'da bir sağlık çalışanı, farkındalık yaratmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Salgına dikkat çekmek için aracını koronavirüsün modeliyle kaplayan adamı trafikte görenler dönüp bir daha baktı.

Haber Merkezi Reuters
Sağlık çalışanı, koronavirüse dikkat çekmek istediğini söyledi.
Sağlık çalışanı, koronavirüse dikkat çekmek istediğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 800 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da vaka sayısı 24 bine dayandı. 24 Mart'ta ilan edilen ve 3 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan sokağa çıkma yasağı sonrası güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

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Görenler şoke oldu

Bununla birlikte Chennai şehrinde salgına dikkat çekmek isteyen bir sağlık çalışanı, aracını virüsün yapısına benzer bir şekilde kapladı. Görenler tarafından şaşkınlıkla izlenen kişi, ülkede devam etmekte olan karantina sürecine dikkat çekmek istediğini ifade etti.

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