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Koronavirüs Arap ülkelerinde koronavirüs bilançosu büyüyor
DÜNYA

Arap ülkelerinde koronavirüs bilançosu büyüyor

Koronavirüs sebebiyle Fas'ta 160, Suudi Arabistan'da 139, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 76, Kuveyt'te ise 20 kişi hayatını kaybetti. Katar, Umman, Bahreyn ve Lübnan'da da vaka sayısı arttı.

Haber Merkezi AA
Arap ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artıyor.
Arap ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 160'a, Suudi Arabistan'da 139'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 76'ya, Kuveyt'te 20'ye yükselirken, Katar, Umman, Bahreyn ve Lübnan'da vaka sayısı arttı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 160 olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, toplam vaka sayısının 4 bin 47'ye çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 557'ye yükseldiği kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı da virüs kaynaklı can kayıplarının 139'a çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vaka sayısının 17 bin 522 olduğu, iyileşenlerin sayısının 2 bin 357'ye yükseldiği ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin 76'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 10 bin 349'a yükseldiği aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısı 3 bin 75 olarak paylaşıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 929 kişide daha virüs tespit edildiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 287'ye yükseldiğini açıkladı.

İyileşen hasta sayısının 1012'ye çıktığı kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı da ülkedeki vaka sayısının 1998'e çıktığını duyurdu.

Bakanlık, toplam iyileşen sayısını 333 olarak açıkladı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 2 bin 620'ye, iyileşen hasta sayısının ise 1186'ya yükseldiğini bildirdi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı virüs bulaşan kişi sayısının 707 olduğunu duyurdu.

Bakanlık, toplam 145 kişinin sağlığına kavuştuğu bilgisini paylaştı.

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