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Koronavirüs Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor
DÜNYA

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 269'a, Kuveyt'te 226'ya, Umman'da 59'a yükselirken Fas, Tunus ve Libya'da vaka sayıları arttı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv
  • BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısının 269'a yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, 596 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 35 bin 788 olduğu, toplam 18 bin 726 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisi verildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 226'ya yükseldiği ifade edildi.

  • Açıklamada, vaka sayısının 28 bin 649'a ulaştığı kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a, vaka sayısının ise 12 bin 799'a yükseldiği ifade edildi.

Fas

  • Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının 7 bin 859'a çıktığı belirtildi.

Şu ana kadar 205 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısının 6 bin 291 olduğu aktarıldı.

Tunus

  • Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından vaka sayısının 1086'ya, sağlığına kavuşanların sayısının 965'e ulaştığı açıklandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 48 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Libya

Libya'daki Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 12 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 168'e çıktığı duyuruldu.

  • Ülkede bugüne kadar salgın nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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