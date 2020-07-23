Arap ülkelerinde koronavirüste vakaları hızla yükseliyor

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 13 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 612 yeni vaka tespit edildiği, 386 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Toplam can kaybının 1124'e, vaka sayısının da 25 bin 484'e yükseldiği aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 17 bin 369'a ulaştığı kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1099 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 355'e, vaka sayısının da 72 bin 646'ya çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 51 bin 349'a ulaştığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 687 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle toplam can kaybının 421'e, vaka sayısının da 61 bin 872'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 52 bin 247'ye ulaştı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkede 4 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, 596 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 71'e, vaka sayısı da 11 bin 875'e yükselirken, 3 bin 394 kişi ise hastalığı yendi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti, 138 yeni vaka kaydedildi, 12 kişi ise sağlığına kavuştu.

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Virüs kaynaklı can kaybı 56'ya, vaka sayısı da 2 bin 314'e yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 501 oldu.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti ve 14 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 461'e, vaka sayısı da 1654'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 11 artarak 762 oldu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 321 kişinin enfekte olduğu, 439 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 132'ye, vaka sayısının 37 bin 637'ye, iyileşenlerin sayısının ise 33 bin 894'e çıktığı ifade edildi.

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Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 164'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 373 artarak 108 bin 244'e çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının ise 105 bin 18 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 254 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 57 bin 988'e çıktı.

Şu ana kadar 342 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, toplam 50 bin 848 kişi ise sağlığına kavuştu.

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Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 12 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, 10 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Toplam vaka sayısının 1406'ya yükseldiği aktarılan açıklamada, salgının başından bu yana 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 1118 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

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Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede 156 kişide daha virüs tespit edildiğini, 70 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Toplam vaka sayısının 3 bin 257'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 1619'a ulaştı.

Virüs kaynaklı yeni vefat görülmeyen Lübnan'da, salgının başından bu yana kaydedilen toplam can kaybı 43 olarak açıklanmıştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 11 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 1131 olduğunu duyurdu.

Salgın nedeniyle şu ana kadarki vefat sayısının 11 olduğu hatırlatılırken, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1041'e ulaştığı ifade edildi.