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Koronavirüs Arjantinde esrarengiz koronavirüs vakası 35 gündür denizde olan balıkçılar pozitif çıktı
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DÜNYA

Arjantin’de esrarengiz koronavirüs vakası: 35 gündür denizde olan balıkçılar pozitif çıktı

Arjantin’de yaşanan koronavirüs vakası şaşkınlık yarattı. Limandan ayrılmadan önce koronavirüs testi yaptıran ve negatif çıkan 61 balıkçı, 35 gün denizde kaldıktan sonra limana dönerken, balıkçılardan 57’sinin testleri pozitif çıktı.

Haber Merkezi DHA
Doktorlar, gemideki mürettebatın koronavirüse nasıl yakalandığını araştırıyor.
Doktorlar, gemideki mürettebatın koronavirüse nasıl yakalandığını araştırıyor.

Arjantin’in Tierra del Fuego eyaletinden 61 balıkçı, koronavirüs testlerinin yaptırdıktan sonra Ushuaia kentindeki limandan ayrıldı. Denizde geçen 35 günün ardından limana dönen balıkçıların 57’sinin testleri pozitif çıkarken, 2 balıkçı ise hastaneye kaldırıldı.

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  • Yerel medya haberine göre; balıkçıların limandan ayrılmadan önce 14 gün karantina uyguladıklarını ancak buna rağmen limana döndüklerinde mürettebatın neredeyse tamamının koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Doktorlar da duruma anlam veremedi

Tierra del Fuego eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Mürettebatın nasıl koronavirüse yakalandığını anlamak zor. Çünkü kendileri 35 gün boyunca denizdeydi ve karaya ayak basmadılar. Gemiye yüklenen malzemeler ve yiyecek stokları da Ushuaia’daki limandan yüklendi. Semptomların nasıl ortaya çıktığını açıklayamıyoruz” denildi.

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