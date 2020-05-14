Aşı herkese yetmeyecek: Öncelik sağlık çalışanları ve yaşlılarda

Belçika Yüksek Sağlık Kurulu Aşılama Bölümü Başkanı epidemiyolog Yves Van Laethem, koronavirüs aşısının bulunması halinde, herkese yeterli olmayacağını belirterek, bu nedenle aşılama için risk gruplarına öncelik vereceklerini söyledi.

BBC'nin haberine göre Laethem, Sudpresse medya grubuna yaptığı açıklamada, aşının bulunması halinde öncelikle 65 yaş üzeri insanlara uygulanacağını belirtti.

Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan ya da hayatını kaybedenlerin yüzde 90’ının 65 yaş üzeri kişiler olduğunu vurgulayan Belçikalı epidemiyolog, ikinci önceliğin yüksek tansiyon ve diyabet hastalarına verileceğini söyledi.

Yves Van Laethem, “Ve elbette vazgeçilmez sağlık personeli gelecekteki bir korona aşısına daha hızlı erişebilecek” dedi.