Koronavirüs Aşı için gönüllü olan ilk kişiydi Yardım etmekten gurur duyuyorum
DÜNYA

Aşı için gönüllü olan ilk kişiydi: Yardım etmekten gurur duyuyorum

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanında onlarca aşı çalışması yapılıyor. Onlardan biri de ABD'nin Washington eyaletinde geçtiğimiz haftalarda start alan proje. Bu projeyi diğerlerinden bir adım ileri geçiren yanı ise insanlı testlere başlamış olması. Aşının ilk denendiği kişi olan 44 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Haller bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Tıp dünyasına yardım etmekten gurur duyduğunu belirten Haller, diğer bilimsel araştırmalara da insanların gönüllü olarak yardım etmeleri çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
ABD'de üretilen ilk koronavirüs aşısı, Jennifer Haller üzerinde denenmişti.
ABD'de üretilen ilk koronavirüs aşısı, Jennifer Haller üzerinde denenmişti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ABD’de geliştirilen ilk aşının denendiği ilk insan olan 44 yaşındaki Jennifer Haller İngiliz The Telegraph gazetesi ile yaşadığı süreci paylaştı. Aşı çalışması ile ilgili gönüllü arandığını Facebook’ta gördüğünü belirten Haller ilk olarak aklına “belki ben de bir katkıda bulunabilirim” fikrinin geldiğini ve sürece coronaya karşı mücadele etmek için gönüllü olduğunu belirtti.

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Pozitif bakış açısı çok önemli

Gönüllü olmaya karar verdikten sonra eşi ve akrabalarının bazı çekincelerini dile getirdiklerinin belirten Haller, “Evet bir çok risk var ama ben son derece pozitif bir insanım ve riskleri gözardı etmek için elimden geleni yaptım” dedi.

44 yaşındaki Haller, 2 çocuk annesi.

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Koronavirüs karşı çalışmaları sürdürülen aşı: Eylüle kadar insanlar üzerinde denenmeye başlanacak

  • Aşı yapıldıktan sonra yaşadıklarına da değinen Haller ilk gün ateşinin bir miktar yükselmesi ve ikinci gün kolunda meydana gelen ağrı dışında hiçbir şikayet yaşamadığının altını çizdi.

Gönüllü olun çağrısı

Koronavirüse karşı aşının bulunacağına dair güveninin tam olduğunu ve yardım etmekten gurur duyduğunu belirten Haller, diğer bilimsel araştırmalara da insanların gönüllü olarak yardım etmeleri çağrısında bulundu.

  • ABD'nin Washington eyaletinde yapılan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.

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