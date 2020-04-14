Aşı için gönüllü olan ilk kişiydi: Yardım etmekten gurur duyuyorum

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanında onlarca aşı çalışması yapılıyor. Onlardan biri de ABD'nin Washington eyaletinde geçtiğimiz haftalarda start alan proje. Bu projeyi diğerlerinden bir adım ileri geçiren yanı ise insanlı testlere başlamış olması. Aşının ilk denendiği kişi olan 44 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Haller bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

Tıp dünyasına yardım etmekten gurur duyduğunu belirten Haller, diğer bilimsel araştırmalara da insanların gönüllü olarak yardım etmeleri çağrısında bulundu.