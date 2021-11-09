Koronavirüs Aşı karşıtı Yunanlar dolandırıldı Sahtesi için para ödeyip gerçeğini oldular
DÜNYA

Aşı karşıtı Yunanlar dolandırıldı: Sahtesi için para ödeyip gerçeğini oldular

Yunan gazetesi Keep Talking Greece, sahte aşı yapmak için 400 euro (yaklaşık 4 bin 500 TL) alan doktor ve hemşirelerin, yakalanmaktan korktuklarından gerçek aşı yaptıklarını iddia etti. Bir başka gazete To Vima'nın haberine göre ise 100 bini aşkın kişi bu yolla aşılandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aşı karşıtı Yunanlar dolandırıldı: Sahtesi için para ödeyip gerçeğini oldular
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Yunanistan basını, sahte Kovid-19 aşısı olmak isteyenlerle ilgili pazar günü ilginç bir iddia ortaya attı. Keep Talking Greece'in aktardığı iddiaya göre, sahte aşı yapmak için 400 euro (yaklaşık 4 bin 500 TL) alan doktor ve hemşireler, yakalanmamak için gerçek aşı yaptı.

'100 bini aşkın kişi bu yolla aşılandı'

  • To Vima adlı gazete, olaya 100 ile 200 arasında aşı merkezinden 200 ile 300 arasında doktorla hemşirenin karıştığını öne sürdü. Haberde, 100 bini aşkın yurttaşın bu yolla aşılandığı iddia edildi. Öte yandan polis ekipleri 100 bin sayısını yalanladı. Ancak konuyla ilgili başka bir detay verilmedi.

Hindistan'da tam tersi yaşanmıştı

Daha önce Hindistan'da da temmuzda, Yunanistan'dakinin tam tersi bir skandal patlak vermişti. Mumbai kenti ve çevresinde bir grup dolandırıcının yüzlerce kişiye aşı diye tuzlu su enjekte ettiği ortaya çıkmıştı. Yetkililer, 2 bin 500 kişiye tuzlu su enjekte edildiğini söylemişti.

  • Toplamda 28 bin dolar (yaklaşık 270 bin TL) kazanan ve aralarında doktorların da bulunduğu dolandırıcılar tutuklanmıştı.
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