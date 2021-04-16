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Koronavirüs Aşı sağlıkçılara kalkan oldu Vaka oranları4 kat düştü
TÜRKİYE

​Aşı sağlıkçılara kalkan oldu​: Vaka oranları 4 kat düştü

Aşı sağlıkçılara kalkan oldu: Vaka oranları 4 kat düştü

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kovid-19’la mücadele kapsamında, ülke genelinde şu ana kadar yaklaşık 20 milyon doz aşı yapıldığını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Aşı sağlıkçılara kalkan oldu​: Vaka oranları 4 kat düştü
Mustafa Necmi İlhan

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kovid-19’la mücadele kapsamında, ülke genelinde şu ana kadar yaklaşık 20 milyon doz aşı yapıldığını belirtti. İlhan, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın halihazırda yaklaşık dörtte birinin aşı olmadığını gözlemliyoruz. Bu, risk oluşturuyor” diye konuştu.

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AĞIR HASTALIKTAN KORUYOR

  • İlhan, aşılanmalarının ardından sağlık çalışanlarının da tüm Kovid-19 vakaları içinde oranının düştüğüne dikkati çekerek, “1 Ocak’ta tüm vakalar içinde sağlık çalışanlarının payı yüzde 5,3 iken, geldiğimiz aşamada bu rakamın yüzde 1,3 olduğunu görüyoruz. Yani tüm vakalar içindeki sağlık çalışanlarının oranında 4 kattan fazla düşme var” tespitini paylaştı.

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Bunun aşının etkinliğini gösterdiğine vurgu yapan İlhan, şöyle devam etti: “Aşılamayla beraber 4 kat azalma olması açıkçası çok umut verici gelişme. Sağlık çalışanlarının yaş aralığını düşündüğümüzde, aşı demek ki 20 yaşında da 40 yaşında da 60 yaşında da 80 yaşında da etkili oluyor ve insanları ağır hastalık geçirmekten koruyor.”

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