Sağlık Bakanı Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi

Gündem

Tele1 sunucusu Ataklı: 'Selamün aleyküm' demek şart değil 'iyi günler' deyin

Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, 'Selamün aleyküm' denmesinden rahatsız olduğunu söyledi. Tele1'de kendi sunduğu canlı yayında konuşan Ataklı, "Ben demem ama şimdi moda o. 'Selamün Aleyküm' demek şart değil. Onu söyleyince Müslüman olmuyorum. Şimdi küçücük çocuklar söylüyor. Niye Arapça söylüyorsun? İyi günler demek, selamlar demek" ifadelerini kullandı.