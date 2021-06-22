Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Aşı randevularında yaş sınırı 25e indi
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırının 25'e indiğini, yarından itibaren randevuların alınabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 25’e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar da sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.' ifadelerini kullandı.


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