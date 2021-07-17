​Aşılanma 5 kat arttı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre geçen ay Kovid-19 aşılama sayısının en düşük olduğu illerden Hakkari’de sağlık ekiplerinin yoğun çalışmaları sayesinde, birinci doz aşı uygulananların sayısı 21 bin 936’dan 108 bin 51’e yükseldi. Vakaların azalması ve aşılama oranının artırılması için aşı seferberliğinin sürdürüldüğü kent genelinde, mobil ekiplerin sayısı 60’tan 70’e çıkarıldı, 8 çadırda ve şehrin girişinde “Aşı Uygulama Noktası” oluşturuldu. Sıcak hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen fedakarca çalışan ekipler, mahalle, köy, yaylalarda sağlık hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. Bu özverili çalışmalar sayesinde kentte birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 21 bin 936’dan 108 bin 51’e yükseldi, toplam aşı sayısı da 132 bin 438 oldu.
- Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Hedefimiz mavi alana dönebilmek, yani vatandaşlarımızın yüzde 75’inden fazlasını aşılamak.” dedi. Hemşire Sevim Özatak da, “Sınıra gittiğimiz noktalarda ve uzak köylerde gece saat 01.00’e kadar çalıştığımız vakitler oluyor. Tabloda kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz için mutluyuz. Çok emek verdik” dedi.