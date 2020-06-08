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Koronavirüs Asker uğurlamasında sosyal mesafe ortadan kalktı
TÜRKİYE

Asker uğurlamasında sosyal mesafe ortadan kalktı

Adana'da asker uğurlaması nedeniyle otogarda oluşan kalabalığın önlenmesi için vatandaşlar, kontrollü şekilde içeriye alınıyor. Sadece askere gidecek gençler ve aile bireyleri içeriye alınmasına rağmen, küçük çaplı kalabalıkların oluştuğu peronlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.

Haber Merkezi DHA
Adana Merkez Otogarındaki asker uğurlamasında sosyal mesafe ortadan kalktı.
Adana Merkez Otogarındaki asker uğurlamasında sosyal mesafe ortadan kalktı.

2000 doğumlu gençlerin askere alındığı bugünlerde, Adana Otogarı ve çevresinde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalıklar oluşuyor.

Bu kalabalığın önlenmesi için sıkı denetimler yapılmasına rağmen, birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

Vatani görevini yapacak gençler, birliklerine teslim olmak için aileleri ve yakınlarıyla Adana Merkez Otogarı'na geldi. Polis tarafından kontrollü şekilde peronlara yalnız askere giden gençler ve yakınları alındı. Arkadaşlarıyla otogar girişinde vedalaşan gençlerin aileleri ile peronlara geçişlerine izin verildi.

Adana Merkez Otogarındaki asker uğurlamasında sosyal mesafe ortadan kalktı.

TEDBİRLERE RAĞMEN PERONDA KLASİK ASKER UĞURLAMASI YAPILDI

Peronlarda oluşan küçük çaplı kalabalıkta vatandaşların birbirlerine çok yakın durduğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. denetimlere rağmen peronlara girmeyi başaran birçok genç, askere uğurlayacakları arkadaş ya da yakınlarına havaya atıp tutarak, mesafeyi tamamen ortadan kaldırdı.

Oğullarını askere uğurlayan Fadime ve Emin Uludağ çifti, tedbirlerini alarak otogara geldiklerini söyledi.

Otogar içerisinde askere gidecek kişileri omuzlarına alıp slogan atan vatandaşlar, daha sonra askerin içinde bulunduğu ve hareket otobüsü durdurup İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar askere gidecek yakınlarının otobüsü hareket etmesinin ardından otogardan ayrıldı.

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