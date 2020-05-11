Asya'da ikinci dalga: Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar görüldü

Koronavirüs salgınından sonra tedbirleri gevşeten ve kısmen normal hayata dönen Asya ülkelerinde ikinci dalga paniği başladı.

Salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığı Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni vakalar ortaya çıkarken, Çin'de Rusya ve Kuzey Kore'yle sınır komşusu olan Jilin eyaletindeki Şulan kenti, 11 yeni vakanın ortaya çıkması üzerine karantinaya alındı.

Giriş çıkışların Cumartesi gününden beri kontrol altında tutulduğu Şulan'da, günlük ihtiyaçları karşılamaları için her aileden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına izin veriliyor.

Dünya genelinde karantinaya alınan ilk şehir olan Vuhan'da hiçbiri ülke dışı kaynaklı olmadığı belirtilen beş vaka görüldü. Salgının başladığı yer olan Vuhan'da 76 gün süren karantina 8 Nisan'da kaldırılmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, halkı virüse karşı tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı ve yeni vakaların sosyal mesafe önlemlerinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Mi, hastalık belirtileri gösterenlerin tıbbi yardım almaları ve test yaptırmaları çağrısında bulundu.