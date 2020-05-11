Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Asyada ikinci dalga Çin ve Güney Korede yeni vakalar görüldü
DÜNYA

Asya'da ikinci dalga: Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar görüldü

Koronavirüs salgını sonrasında normal hayata dönen Asya ülkelerinde ikinci dalga endişesi başladı. Çin'in Şulan ve Vuhan kentlerinde ve Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni vakalar çıktı. Şulan'da 11 vaka çıkması sonrasında kent karantinaya alındı. Vuhan'daki vakaların da ülke dışı kaynaklı olmadığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Asya'da iki ülkede yeni vakalar ortaya çıktı.
Asya'da iki ülkede yeni vakalar ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınından sonra tedbirleri gevşeten ve kısmen normal hayata dönen Asya ülkelerinde ikinci dalga paniği başladı.

Salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığı Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni vakalar ortaya çıkarken, Çin'de Rusya ve Kuzey Kore'yle sınır komşusu olan Jilin eyaletindeki Şulan kenti, 11 yeni vakanın ortaya çıkması üzerine karantinaya alındı.

Giriş çıkışların Cumartesi gününden beri kontrol altında tutulduğu Şulan'da, günlük ihtiyaçları karşılamaları için her aileden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına izin veriliyor.

Dünya genelinde karantinaya alınan ilk şehir olan Vuhan'da hiçbiri ülke dışı kaynaklı olmadığı belirtilen beş vaka görüldü. Salgının başladığı yer olan Vuhan'da 76 gün süren karantina 8 Nisan'da kaldırılmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, halkı virüse karşı tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı ve yeni vakaların sosyal mesafe önlemlerinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Mi, hastalık belirtileri gösterenlerin tıbbi yardım almaları ve test yaptırmaları çağrısında bulundu.

Abone Ol Google News
Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme

Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme

​Villasını kaçak eklentilerle büyüten Özdil'e suç duyurusu.
Taziye çadırı vakaları!

'Taziye çadırı' vakaları!

Sosyal mesafeye uyulmayan mahalle korona oldu!
Bir yolcu dahi binmemiş!

Bir yolcu dahi binmemiş!

'İzleyince kanım dondu' dondu demişti yalan çıktı.
Asya'da ikinci dalga

Asya'da ikinci dalga

​Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar görüldü.
Kararlar<br>Erdoğan'ın masasında

Kararlar
Erdoğan'ın masasında

İşte yeni 'kontrollü sosyal hayat'ımızın ipuçları...
Tazminat kaçınılmaz!

Tazminat kaçınılmaz!

​İşçi salgına yakalanırsa 'iş kazası' sayılacak mı?

Randevusu<br> olanlar dikkat

Randevusu
olanlar dikkat

​Özel ürün yoksa orada işlem yaptırmayın.

Yaşadıkları korkunç

Yaşadıkları korkunç

Dolgu yaptırdığı dudağı düştü, bir yıl sonra yemek yemeye başladı.

Türk doktordan dünyada bir ilk

Türk doktordan dünyada bir ilk

​Gen susturma ile koronavirüse çare bulacak.
Korkutan gelişme

Korkutan gelişme

​Vaka sayıları azalınca sokağa akın ettiler: İkinci dalga uyarısı.
Akılalmaz görüntü

Akılalmaz görüntü

​Bursa'da kısıtlama bitti, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
502 bin kişi azaldı

502 bin kişi azaldı

TÜİK ​nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.
Karantina<br> sonrası yoğunluk

Karantina
sonrası yoğunluk

​Sokağa çıkma yasağı sonrası yollara döküldüler.
4 derece<br>birden artacak

4 derece
birden artacak

​Meteoroloji'den sıcaklıklar için güzel haber.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.