Koronavirüs Atatürk Havalimanındaki salgın hastanesinin iskeleti ortaya çıktı
TÜRKİYE

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinin iskeleti ortaya çıktı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina iskeleti tamamlanmaya başlandı.

Haber Merkezi DHA
Havalimanında yapımı devam eden hastane inşaatında binanın metal iskeleti tamamlanmaya başladı.
Havalimanında yapımı devam eden hastane inşaatında binanın metal iskeleti tamamlanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinin iskeleti ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.
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Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.
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Havalimanında yapımı devam eden hastane inşaatında binanın metal iskeleti tamamlanmaya başladı.
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Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının 45 günde tamamlanması bekleniyor.
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Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinin iskeleti ortaya çıktı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina iskeleti tamamlanmaya başlandı.

Binanın metal iskeleti tamamlanmaya başladı

Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

Havalimanında yapımı devam eden hastane inşaatında binanın metal iskeleti tamamlanmaya başladı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının 45 günde tamamlanması bekleniyor.

Havalimanında yapımı devam eden hastane inşaatında binanın metal iskeleti tamamlanmaya başladı.
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