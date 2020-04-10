Ateşi yüksek çıkan yolcular metrobüse binemiyor

Türkiye'de her geçen gün daha fazla alana yayılan koronavirüs salgını nedeniyle önlemler en üst düzeye çıkarıldı. İstanbulluların da en çok kullandığı metrobüste de tedbirler artırıldı. Yolcu sayısının fazla olduğu Uzunçayır, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şirinevler ve Avcılar istasyonlarına kurulan termal kameralarla bu istasyonlara giriş yapan yolcuların ateşleri ölçülmeye başlandı.

EKONOMİ Garlara da termal kamera takılıyor

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Kurulan termal kamera sistemi, güvenlik personelinin görev yaptığı noktalardaki bilgisayarlara görüntü aktarıyor. Güvenlik personeli, turnikelerden geçen kişilerin ateş derecelerini, ekrandan anında görebiliyor.

Yolcular bilgilendiriliyor

Güvenlik personeli tarafından izlenen termal kameralarla ateşi yüksek olduğu tespit edilen yolcular, bilgilendirilerek uygun bir alanda bekletiliyor. Güvenlik görevlileri, 112 ve 184 numaralarını arayarak, yolcuyu en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.