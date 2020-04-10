Koronavirüs Ateşi yüksek çıkan yolcular metrobüse binemiyor
TÜRKİYE

Ateşi yüksek çıkan yolcular metrobüse binemiyor

İstanbulluların en çok kullandığı toplu taşıma araçlarından metrobüste, koronavirüs tedbirleri kapsamında, istasyonlara termal kamera yerleştirildi. Ateşi yüksek çıkan yolcular, en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Haber Merkezi AA
Ateşi yüksek olan yolcular en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.
Ateşi yüksek olan yolcular en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

Türkiye'de her geçen gün daha fazla alana yayılan koronavirüs salgını nedeniyle önlemler en üst düzeye çıkarıldı. İstanbulluların da en çok kullandığı metrobüste de tedbirler artırıldı. Yolcu sayısının fazla olduğu Uzunçayır, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şirinevler ve Avcılar istasyonlarına kurulan termal kameralarla bu istasyonlara giriş yapan yolcuların ateşleri ölçülmeye başlandı.

Garlara da termal kamera takılıyor
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Koronavirüs sonrası termal kamera satışında patlama

  • Kurulan termal kamera sistemi, güvenlik personelinin görev yaptığı noktalardaki bilgisayarlara görüntü aktarıyor. Güvenlik personeli, turnikelerden geçen kişilerin ateş derecelerini, ekrandan anında görebiliyor.

Yolcular bilgilendiriliyor

Güvenlik personeli tarafından izlenen termal kameralarla ateşi yüksek olduğu tespit edilen yolcular, bilgilendirilerek uygun bir alanda bekletiliyor. Güvenlik görevlileri, 112 ve 184 numaralarını arayarak, yolcuyu en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.

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