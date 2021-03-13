Koronavirüs Avcılardaki 65 yaş üstündekilere camide koronavirüs aşısı
TÜRKİYE

Avcılar’daki 65 yaş üstündekilere camide koronavirüs aşısı

Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, randevu almada zorlanan 65 yaş üstündekilere öğle namazının ardından camide koronavirüs aşısı yapmaya başladı. Camide namazlarını kıldıktan sonra Merkez Ulu Camii’nin avlusundaki çay ocağına gidenler, buradaki görevlilere kimliklerini ibraz ettikten sonra sistemde görünen aşılarını olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Her gün öğle namazının ardından uygulama sürecek.
Her gün öğle namazının ardından uygulama sürecek.

Avcılar İlçe Müdürü Turgut Çalışkan, Avcılar Müftüsü Bekir Derin ile görüşerek, ilçedeki yaşlıların Koronavirüs tehdidine karşı aşılanmasının hızlandırılması için işbirliği yaptı.

Görüşme ardından belirlenen camilerde öğle namazı saatinde görevlendirilen ekipler camiye gelen henüz aşı olmamış veya ikinci aşı zamanı gelen 65 yaş üstündekileri aşılamaya başladı.

Aşı gerçekten çok etkili
KORONAVİRÜS
Aşı gerçekten çok etkili

Her gün yapılacak

Avcılar Sağlık Müdürü Turgut Çalışkan görevlilerin her gün öğle namazının ardından durumu uygun olan yaşlılara anında aşılarının yapılacağını söyledi.

Camide namazlarını kıldıktan sonra Merkez Ulu Camii’nin avlusundaki çay ocağına gidenler, buradaki görevlilere kimliklerini ibraz ettikten sonra sistemde görünen aşılarını olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

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