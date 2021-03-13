Avcılar’daki 65 yaş üstündekilere camide koronavirüs aşısı

Vaka sayılarının arttığı İstanbul metrolarında endişelendiren görüntü

Son açıklanan verilere göre çok yüksek riskli iller arasında kendine yer bulan İstanbul'da, Kovid-19 vaka sayısı her geçen gün artarken, toplu taşımalardan endişelendiren görüntüler gelmeye devam ediyor. Sefer sayılarının arttırılmaması sonucu İstanbul metrolarında yoğunluk yaşanıyor. Bu sabah kaydedilen görüntülerde, sosyal mesafenin kalmadığı, İstanbulluların iç içe şekilde yolculuk etmek zorunda kaldığı görülüyor.