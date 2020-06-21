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Koronavirüs AVMde pes dedirten olay Kavgayı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar
TÜRKİYE

AVM'de pes dedirten olay: Kavgayı izlemek için sosyal mesafeyi hiçe saydılar

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, AVM'deki gözlük mağazasında çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, toplanan kalabalığın ise sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar kavgayı izlerken sosyal mesafe kurallarını unuttu.
Vatandaşlar kavgayı izlerken sosyal mesafe kurallarını unuttu.

Sağlık Bakanlığı'nın tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına özen göstermiyor. Son olarak İzmir'de bir AVM'de çekilen görüntüler bu kadar da olmaz dedirtti. Gaziemir'deki bir AVM içinde bulunan gözlük mağazasında iki kişi arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe'yi hiçe saydılar
OYNAT 00:57
Kavgayı izlemek için 'sosyal mesafe'yi hiçe saydılar
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, AVM'deki gözlük mağazasında çıkan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, toplanan kalabalığın ise sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.


İstanbul’da pes dedirten görüntü: Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
FOTOĞRAF 5
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Sancaktepe’de havaların iyi olmasıyla çarşıya akın eden vatandaşlar, korona virüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri yok saydı.
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Maske takmayı ihmal eden bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı.
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Adım atacak yer kalmayan Sancaktepe’nin merkezinde bazı vatandaşlar alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar ise korona virüsü dikkate almayarak merdivenlerde dip dibe oturdu.
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Öte yandan kalabalık caddede bulunan bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti.
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İstanbul’da pes dedirten görüntü: Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İstanbul Sancaktepe'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadı. Caddelere akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken bazı vatandaşların maskesiz dolaşması ise dikkat çekti.

Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar
KORONAVİRÜS
Sokakta vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Eşyaları birbirlerine fırlattılar

Kavgaya karışan kişiler mağazadaki eşyaları birbirine fırlatırken, araya giren güvenlik görevlileri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, kavgayı izlediği görüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yine aynı manzara: Sosyal mesafe kurallarını hiçe saydılar
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar semt pazarlarına akın etti.
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Yenibosna'da kurulan semt pazarı hınca hınç doldu.
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Bazı vatandaşların salgın ile mücadelede uygulanması gereken sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazı vatandaşlar ile pazar esnafının maske ve eldiven takmadığı görüldü.
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Bazı tezgahlarda ise müşteriler sebze ve meyveleri elleri ile seçmesi dikkat çekti.
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Yine aynı manzara: Sosyal mesafe kurallarını hiçe saydılar
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkılmaması yönünde çağrılar yapılırken, İstanbul Yenibosna'da kurulan semt pazarındaki kalabalık 'pes'dedirtti. Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği görüldü.

Koronavirüsten korkuları yok: Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bugün başlayan Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları kuyruğa sebep oldu.
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Üç kamu bankasının önceki gün açıkladığı bireysel temel ihtiyaç destek kredisi paketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar bankalara akın etti.
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Güvenlik görevlileri ise banka önlerine çıkıp, burada beklenmeden bu işlerin internet üzerinden de yapılabileceğini hatırlattı.
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Buna rağmen banka önündeki yoğunluk azalmadı.
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Aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacağı krediden istifade etmek isteyen vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruk oluşturdu.
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Vatandaşlar zaman zaman görüntü alan gazetecilere de tepki gösterdi.
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Fotoğraf: İHA
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Fotoğraf: İHA
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Fotoğraf: İHA
Koronavirüsten korkuları yok: Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Antalya'nın Manavgat ilçesinde altı ay ödemesiz 10 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar kamu bankaları önünde toplandı. Sosyal mesafenin zaman zaman hiçe sayıldığı kuyruktaki vatandaşlar zaman zaman polis tarafından ikaz edildi.

12 bin liralık halay: Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
KORONAVİRÜS
12 bin liralık halay: Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
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