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Koronavirüs AVMlere maskesiz gelen ziyaretçileri girişte yapay zekalı kamera karşılıyor
DÜNYA

AVM'lere maskesiz gelen ziyaretçileri girişte yapay zekalı kamera karşılıyor

İngiltere'de koronavirüs salgınında rekor artış yaşanıyor. Salgının önlenmesi amacıyla AVM'ye girişlerde, maske takmayan müşterilerin girişlerini engelleyen yapay zekalı kamera dönemi başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
İngiltere’de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi.
İngiltere’de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi.

Koronavirüs salgınında rekor artış yaşayan bir çok ülkeden biri olan İngiltere'de yeni tedbiler hayata geçiyor.

  • İngiltere'de AVM'ye girişlerde, maske takmayan müşterilerin girişlerini engelleyen yapay zekalı CCTV kameralı dönem başlatıldı. Kameraların, mağaza görevlilerine maske giymeyen müşteriler konusunda yardımcı olması için geliştirildiği ifade edildi.

İngiltere’de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi.

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KAMERAYA TAKILAN MASKESİZ MÜŞTERİ İÇERİ ALINMAYACAK

Mağaza kapılarının dışına yerleştirilen bir ekranda, otomatik olarak erişime izin vermek veya erişimi engellemek için 'yeşil' ve 'kırmızı' bir mesaj görüntüleneceği ve maske takmayan müşterilerin girişinin otomatik olarak reddedilerek kapıların kapalı kalacağı ifade edildi.

İngiltere’de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi.

Güvenlik sistemi tedarikçisi CCTC.co.uk'tan yapılan açıklamada, teknolojinin mağaza görevlilerini 'zor' ya da 'daha kötü' müşterilerden koruyacağı ifade belirtildi.

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