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Koronavirüs Avrupa ülkelerine döneriz ProfDr Mehmet Ceyhan virüsün öldürücülüğü konusunda uyardı
TÜRKİYE

Koronavirüs mutasyona uğradı mı? Koronavirüs öldürücülüğünü koruyor

Avrupa ülkelerine döneriz: Prof.Dr. Mehmet Ceyhan virüsün öldürücülüğü konusunda uyardı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün çıktığı ocak ayından bu yana 50 binin üzerinde mutasyona uğradığını, ancak virüsün bulaşıcılığına ve öldürücülüğüne direkt etki eden bir mutasyon gerçekleşmediğini söyledi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

Türkiye,koronavirüs pandemisiyle mücadelede 4 ayı geride bıraktı. Virüsün tanımlandığı Ocak ayından bu yana 50 binin üzerinde mutasyona uğradığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Fakat virüsün davranışına, öldürücülüğüne direkt etki eden bir mutasyon gerçekleşmedi. Şu an aynı derecede bulaşıcı, aynı derecede öldürücü olan bu virüs bizim aldığımız tedbirlerle yavaşladı. Şu an tedbiri elden bırakırsak eski oranda yoğun bakıma yatırır, eski oranda öldürür" dedi. Ceyhan, virüsün öldürücülüğünü azaltacak bir mutasyon beklediklerini ama bunun ne zaman gerçekleşeceğinin bilinmediğini aktardı.

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AVRUPA ÜLKELERİNE DÖNERİZ

Tedbir almayan ülkelerin virüsle hala aynı şiddetle mücadele etmek zorunda kaldığını hatırlatan Ceyhan, "Brezilya'da yüzde 5-6 arasında değişiyor ölüm oranı. ABD'de de durum öyle. Tedbir almayan ülkelerin hali ortada bunu anlamak için de ABD ve Brezilya'ya bakmak yeterli. Onlar zaten virüsün çok ağır seyrettiği, çok bulaştığı çok öldürdüğü iki ülke. Tedbiri bırakırsak Çin'de Avrupa ülkelerinde ne olduysa bizde de aynısı olur" diye konuştu.

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"HAVALAR ISININCA" ÖNGÖRÜSÜ TUTMADI

Havalar ısınınca virüsün etkisi azalır öngürüsünün son derece yanıltıcı olduğunu aktaran Ceyhan, "Türkiye ve dünyada bazı bilim insanları bu yanlışa düştü. Ülkeler bu açıklamalarla yaz başında normalleşmeye başladı. Burada ekonomik şartlar da önemli etken oldu ama dünyada sokağa çıkma yasağı tedbirlerini uygulayan ülke neredeyse kalmadı. Kovid-19 tüm dünyanın en önemli problemi. Uzmanlar hiçbir belirti göstermeden virüs bulaştıran kişilerin oranını öngöremediler. Hasta sayısının 10 katı kadar bu şekilde virüs taşıyıcısı var. Bunlar kontrol altına alınmadan salgının bitmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

İKİNCİ DALGA RİSKİ

  • Salgında ikinci dalganın başlaması için tüm dünyada vakaların sıfırlanması gerektiğine dikkat çeken Ceyhan, "Denizdeki dalgayı dikkate alırsak, ilk dalga vurur geri çekilir arkasından ikinci dalga gelir. Birinci dalga bitmeden ikinci dalganın gelmesi bilimsel olarak mümkün değil. Sonbaharda da belli ki tüm ülkeler hala birinci dalgayla uğraşıyor olacak. İkinci dalga hep daha tehlikelidir. Dünyada vakalar sıfırlandığı için tüm önlemler kalkmıştır. Seyahatler başlamış her şey normalleşmiştir tam bu noktada ikinci dalga başlar, toplumlar hazırlıksız yakalandığı için çok daha yıkıcı olur" diye açıkladı.

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