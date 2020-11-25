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DÜNYA

​Avrupa'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya’daki ölü sayısı açıklandı

Avrupa'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte İngiltere'de 696, Fransa’da 381, İtalya'da 722, İspanya’da 369 kişi öldü

İngiltere’de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 696, Fransa’da 381, İtalya'da 722, İspanya’da 369 kişi daha yaşamını yitirdi. İngiltere’de ve Birleşik Krallığın diğer ülkelerinde yaklaşan Noel tatili için korona virüs kısıtlamalarının esnetileceği duyuruldu.

Haber Merkezi AA DHA İHA
Arşiv
Arşiv

İngiltere’de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 696 kişinin hayatını kaybetmesiyle 5 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük can kaybına ulaşıldı. Son 24 saatte 18 bin 213 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 557 bin 7’ye yükseldi.

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 18 bin 213 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 557 bin 7’ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 696 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 56 bin 354’e yükseldi. İngiltere’de bugün 5 Mayıs’tan bu yana korona virüs nedeniyle en yüksek günlük can kaybına ulaşıldı.

Kısıtlamalar gevşetilecek

İngiltere’de ve Birleşik Krallığın diğer ülkelerinde yaklaşan Noel tatili için korona virüs kısıtlamalarının esnetileceği duyuruldu. 23-27 Aralık arasında insanların yapacağı seyahatlere ve toplu buluşmalara izin verileceği açıklandı. Yalnızca Noel bayramını kapsayacak olan esnek kısıtlamalar sayesinde farklı hane bireylerinin birbirlerini ziyaret etmesine izin verilecek. En fazla 3 farklı hane üyelerinin aynı kapalı alanda bulunmasıyla sınırlandırılacak olan kurallar için İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu süreci "özel ve zaman sınırlı bir muafiyet" olarak nitelendirdi. Johnson, insanların birbirlerini ziyaret edip etmeme risklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Fransa’da son 24 saatte koronavirüsten 381 ölüm

Fransa’da son 24 saatte 16 bin 282 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 381 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 170 bin 97’ye ulaştı.

Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 16 bin 282 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 170 bin 97’ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 156 bin 552 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 381 daha artarak 50 bin 618 olduğu aktarıldı.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 52 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 722 artarak 52 bin 28 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 bin 853 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 480 bin 874 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 791 bin 697 olurken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 848'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 722 artarak 52 bin 28'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 31 bin 819 artarak, 637 bin 149 oldu.

Bu arada Sağlık Bakanı Roberto Speranza, katıldığı bir video konferansta, ülkede Kovid-19 aşılarının satın alma işleminin merkezileştirileceğini ve sürecin devlet tarafından yönetileceğini belirtti.

Speranza, birkaç ay daha direnmek durumunda olduklarını belirterek, "Aşıya dair şu an geliştirmekte olduğumuz stratejik planı sunmak için 2 Aralık’ta parlamentoda olacağım." dedi.

İspanya’da son 24 saatte 8 bin 506 koronavirüs vakası

İspanya’da son 24 saatte 8 bin 506 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 622 bin 632’ye ulaştı.

İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 506 kişide daha virüs tespit edildiği, 369 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 622 bin 632’ye, toplam can kaybı ise 44 bin 37’ye ulaştı.

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