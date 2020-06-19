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Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 173, İtalya'da 47 kişi öldü

Koronavirüs salgının en çok etkilediği Avrupa'da bilançolar açıklanıyor. Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alan İngiltere'de son 24 saatte 173 kişi, İtalya'da ise 47 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 173 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 461'e çıktı.

  • Vaka sayısı ise 1346 artarak 301 bin 815'e ulaştı. Son 24 saatte 169 bin 600 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 7 milyon 433 bin 114 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Hükümet geri adım attı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

  • Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 34 bin 561'e yükseldi.

Ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

  • Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1558'lik düşüşle 21 bin 543'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 11 olarak güncellendi. Son 24 saatte 251 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1363'lük artışla 181 bin 907'ye çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 47 daha artarak 34 bin 561’e ulaştı.

  • Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 161 oldu. Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 889 bin 103 test yapıldı.
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