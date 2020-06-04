Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 176, İspanya'da 5, İtalya'da 88 kişi öldü

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 176 artarak 39 bin 904'e yükseldi. İspanya'da ise salgında son 24 saatte 5 artışla toplamda 27 bin 133 kişinin öldüğü bildirildi.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 1-3 Haziran arasında sadece bir artış açıklanan ülkede, bu sayı bugün 5'e çıktı. Kovid-19'a bağlı haftalık ölüm sayısı ise 56 olarak verildi.

PCR testlerine göre, son 24 saatte yeni vaka sayısının 195 olduğu ve toplam vaka sayısının 240 bin 660'a yükseldiği kaydedildi.

İspanya Pediatri Derneği Sözcüsü Cristina Calvo da salgının başından bu yana ülkede 1400 kadar çocuğa Kovid-19 bulaştığını ve bunların yaklaşık dörtte birinin tedavisinin hastanede yapıldığını bildirdi.

Kovid-19 verilerinde özerk yönetimler ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar birbirleriyle örtüşmezken, salgının en yoğun görüldüğü Madrid ve Katalonya bölgelerindeki yerel yönetimler ölü ve vaka sayılarını yaklaşık iki kat daha fazla açıklıyor.

Diğer yandan İspanya'nın en turistik bölgelerinden olan ve 1 Temmuz'dan itibaren turist kabul etmeye başlaması öngörülen Balear Adaları'nın özerk hükümeti, bundan sonra Kovid-19 ile ilgili ölü ve yeni vaka sayılarını kamuoyuyla günlük olarak paylaşmayacaklarını duyurdu.

İspanya sınırlarını 1 Temmuz'da açacak

Kovid-19'dan dolayı 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin (OHAL) uygulanacağı İspanya'da, 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlı ve bölgesel boyutta yabancı turist kabul edilmesi bekleniyor.

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Konuya ilişkin bugün yabancı basın mensuplarıyla bir görüşme yapan Turizm, Endüstri ve Ticaret Bakanı Reyes Maroto, OHAL'in bitmesiyle birlikte 22 Haziran'da Portekiz ve Fransa ile kara sınırlarının açılacağını söylese de daha sonra yapılan yazılı açıklamada bu tarih 1 Temmuz olarak düzeltildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1455'e çıktığını açıkladı.

Ülkede 15 Mayıs'tan bu yana salgınla ilgili en düşük günlük ölüm sayısının tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca son 24 saatte, yüzde 95'i başkent Lizbon'da olmak üzere 331 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 33 bin 592'ye çıktığı bildirildi.

Kovid-19'dan iyileşen hastaların sayısı 20 bin 323 olarak verildi.

İtalya'da bir günde 88 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 33 bin 689’a yükseldi.

Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 868 düşüşle 38 bin 429'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 234 bin 13'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 177 oldu.

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İyileşenlerin sayısı bugün 957 artarak 161 bin 895'e çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 88 artışla 33 bin 689'a yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 353 olan sayı, bugün 338'e geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 49 bin 544 test yapıldı.

Bu arada, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, düzenlediği basın toplantısında, yıl sonuna kadar İtalyanların 3'te 1'ini test etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Arcuri ayrıca Kovid-19 tedavisi görmüş biri geçtiğinde uyarı veren "Immuni" adlı telefon uygulamasının piyasaya sürüldüğü son iki günde 1 milyon 150 bin kişi tarafından indirildiğini bildirdi.

Söz konusu uygulama, kişisel verilerin korunması konusundaki hassasiyet nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Yetkililer de uygulamanın gönüllülük esasına dayandığını açıklamıştı.