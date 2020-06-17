Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 184, İtalya'da 43 kişi öldü

Spor

EURO 2020'nin kaderi belli oldu

UEFA’nın kritik toplantısında Şampiyonlar Ligi kararları belli oldu. İstanbul’da oynanması planlanan final maçı Lizbon’a alınırken, UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali’nin İstanbul’da oynanacağını açıkladı. Ayrıca UEFA, EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak 12 şehrin tekrar onaylandığını ve bu yaz için onaylanan maç takviminin de gelecek yıla taşınacağını bildirdi.