Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 233, İtalya'da 34 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 233 artarak 41 bin 969'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1279 artarak, 298 bin 136'ya ulaştı.

Virüsten 233 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 41 bin 969'a çıktı. Son 24 saatte 113 bin 107 test yapıldı. Toplam test sayısı ise mükerrerler dahil 6 milyon 981 bin 493 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmasına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısının 25 olduğunu açıkladı.

Bakanlık, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü Kovid-19 salgınıyla ilgili haftalık ölü ve günlük vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısını 7 Haziran'dan bu yana 27 bin 136'da tutarak güncellemeyen Sağlık Bakanlığı, haftalık ölü sayısının ise 25 olduğunu bildirdi.

PCR testlerine göre, son 24 saatte 76 artan vaka sayısının, toplamda 244 bin 328'e yükseldiği bilgisi verildi. Yeni vakaların çoğunluğunun, salgının en yaygın görüldüğü Madrid ve Katalonya özerk yönetimlerinde olduğu görüldü.

Kovid-19 nedeniyle 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin (OHAL) uygulanacağı İspanya'nın yaklaşık yüzde 75'i, kademeli normalleşme süreci kapsamında son aşamada bulunuyor.

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Portekiz'deki son durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1522'ye çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 300 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 37 bin 336'ya çıktığı bildirildi.

Portekiz'de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90'ından fazlası, başkent Lizbon ve çevresinde çıkıyor.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısının 23 bin 212'ye çıktığı, mevcut durumda 71'i yoğun bakımda olmak üzere 423 hastanın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 artarak 34 bin 405'e çıktı.

Ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 1340'lık düşüşle 24 bin 569'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 237 bin 500'e ulaştı. Son 24 saatte ise 210 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1516'lık artışla 178 bin 526'ya ulaştı. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 daha artarak, toplamda 34 bin 405'e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 207 olan sayı, bugün 177'ye geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 695 bin 707 test yapıldı.

KORONAVİRÜS ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 474 artarak 118 bin 339'a yükseldi