Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 286, İtalya'da 79 kişi öldü

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 40 bin 883 olduğunu duyursa da Ulusal İstatistik Kurumu gerçek can kaybının 50 bini geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 286 kişi daha hayatını kaybederken toplam sayı 40 bin 883'e çıktı. Vaka sayısı ise 1387 artarak 289 bin 140 oldu.

Son bir günde 102 bin 930 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 5 milyon 870 bin 506'ya yükseldi.

Ölüm belgelerindeki Kovid-19 ifadesini esas alan Ulusal İstatistik Kurumu ise, virüs nedeniyle mayıs sonuna kadar 50 bin 107 kişinin öldüğünü açıkladı. Kurumun açıklamasında, ölümlerin önceki aylara göre düşmekte olduğu da belirtildi.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

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Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da ise tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

İtalya'da son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 34 bin 43'e yükseldi.

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Kvid-19 vaka sayısı 1858'lik düşüşle 32 bin 872'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 235 bin 561'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 283 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 62'lik artışla 168 bin 646'ya çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 79 artarak 34 bin 43'e yükseldi. Sivil Savunma kurumu açıklamasında ayrıca, bugün kayda geçirilen 79 ölümden 32'sinin Abruzzo bölgesinden önceki günlerde yaşanan, ancak kayıtlara geçmeyen ölümler olduğu da belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 283 olan sayı, bugün 263'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 318 bin 650 test yapıldı.

"Koronavirüsün aralıkta dahi gelmiş olma ihtimalini dışlamıyorum"

Ülkede salgından en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya bölgesindeki Bergamo kentinin Belediye Başkanı Giorgio Gori, yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehirlerine yeni tip koronavirüsün daha önce gelmiş olabileceğini belirtti.

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Gori, kentte ocak ayında da çok sayıda zatürre vakası görüldüğünü, bunların koronavirüs kaynaklı olabileceğini ifade ederken, "Ocak ayının ilk günlerinde dahi varmış. Aralıkta da olabileceği ihtimalini dışlamıyorum." dedi.

Giorgio Gori, kentte durumun kötüye gittiği mart ayı başında Lombardiya bölge yönetiminin yerel düzeyde karantina için karar almaya yanaşmadığını savunurken, "Yetkimiz yok dediler, ki bu doğru değil. Bu arada, hükümet de birkaç gün kaybetti ve belli noktadan sonra 2 kasabayı karantinaya almaktansa, zaten durum kontrolden çıktığı için bölgeyi karantinaya almaya karar verdi." diye konuştu.

Başkan Gori, kentlerinin salgının sembol şehri olduğunu, ancak yeniden ayağa kalkışın da simgesi olabileceğini ifade etti.