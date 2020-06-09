Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Avrupada koronavirüsün son 24 saati İngilterede 286, İtalyada 79 kişi öldü
DÜNYA

Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 286, İtalya'da 79 kişi öldü

Koronavirüs salgının en çok etkilediği Avrupa'da İngiltere ve İtalya'da son bilançolar açıklandı. Can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunan İngiltere'de son 24 saatte 286 kişi, İtalya'da ise 79 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 40 bin 883 olduğunu duyursa da Ulusal İstatistik Kurumu gerçek can kaybının 50 bini geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 286 kişi daha hayatını kaybederken toplam sayı 40 bin 883'e çıktı. Vaka sayısı ise 1387 artarak 289 bin 140 oldu.

Son bir günde 102 bin 930 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 5 milyon 870 bin 506'ya yükseldi.

Ölüm belgelerindeki Kovid-19 ifadesini esas alan Ulusal İstatistik Kurumu ise, virüs nedeniyle mayıs sonuna kadar 50 bin 107 kişinin öldüğünü açıkladı. Kurumun açıklamasında, ölümlerin önceki aylara göre düşmekte olduğu da belirtildi.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında ise 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da ise tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.

İtalya'da son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak 34 bin 43'e yükseldi.

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Kvid-19 vaka sayısı 1858'lik düşüşle 32 bin 872'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 235 bin 561'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 283 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 62'lik artışla 168 bin 646'ya çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 79 artarak 34 bin 43'e yükseldi. Sivil Savunma kurumu açıklamasında ayrıca, bugün kayda geçirilen 79 ölümden 32'sinin Abruzzo bölgesinden önceki günlerde yaşanan, ancak kayıtlara geçmeyen ölümler olduğu da belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 283 olan sayı, bugün 263'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 318 bin 650 test yapıldı.

"Koronavirüsün aralıkta dahi gelmiş olma ihtimalini dışlamıyorum"

Ülkede salgından en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya bölgesindeki Bergamo kentinin Belediye Başkanı Giorgio Gori, yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şehirlerine yeni tip koronavirüsün daha önce gelmiş olabileceğini belirtti.

Gori, kentte ocak ayında da çok sayıda zatürre vakası görüldüğünü, bunların koronavirüs kaynaklı olabileceğini ifade ederken, "Ocak ayının ilk günlerinde dahi varmış. Aralıkta da olabileceği ihtimalini dışlamıyorum." dedi.

Giorgio Gori, kentte durumun kötüye gittiği mart ayı başında Lombardiya bölge yönetiminin yerel düzeyde karantina için karar almaya yanaşmadığını savunurken, "Yetkimiz yok dediler, ki bu doğru değil. Bu arada, hükümet de birkaç gün kaybetti ve belli noktadan sonra 2 kasabayı karantinaya almaktansa, zaten durum kontrolden çıktığı için bölgeyi karantinaya almaya karar verdi." diye konuştu.

Başkan Gori, kentlerinin salgının sembol şehri olduğunu, ancak yeniden ayağa kalkışın da simgesi olabileceğini ifade etti.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 113 bini geçti
KORONAVİRÜS
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 113 bini geçti

Abone Ol Google News
Normal olan tedbirdir

Normal olan tedbirdir

​Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.
65 ve 18 yaş için yeni düzenleme

65 ve 18 yaş için
yeni düzenleme

Erdoğan, 'Yeni Normal'in kararlarını açıkladı.
Pes dedirtti!

Pes dedirtti!

Belediyeye şikayet yağdı.
Doktorlar bir de bunlarla uğraşıyor

Doktorlar bir de bunlarla uğraşıyor

​Korona hastası, son anda yakalandı.
Ayasofya için <br>tarih verildi

Ayasofya için
tarih verildi

​AK Partili Muş: Temmuzda gerekli adımlar atılacak.
Yık yık bitmiyor

Yık yık bitmiyor

​Firari Can Dündar'ın villasında yıkım hala sürüyor.

Türkiye ve<br>Libya'ya özendiler

Türkiye ve
Libya'ya özendiler

​MEB anlaşması imzaladılar ama denizde petrol değil balık var.
TVNET'ten bir ilk

TVNET'ten bir ilk

Dijital Belgesel Kitaplığı platformu izleyici ile buluştu.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Eren'in katiline koşanları savundu

Eren'in katiline koşanları savundu

"​HDP'li Güven ve Farisoğulları'na yapılanlar hukuksuzluktur..."
Dikkat<br>uçağı kaçırmayın

Dikkat
uçağı kaçırmayın

​THY'den yolcularına 3 saat uyarısı.
Süper Lig'den <br>tek isim

Süper Lig'den
tek isim

​Dünyanın en değerli 10 Türk futbolcusu belli oldu.
Otel değil<br>şehir hastanesi

Otel değil
şehir hastanesi

​Acile hasta getirdiğinde arabayı park etmekle uğraşma ücretsiz valeye ver.
Büyüksün Türkiye

Büyüksün Türkiye

​Bu kez yardım gönderilen ülkeyi tahmin etmek imkansıza yakın.
HDP'nin resti<br>panikletti

HDP'nin resti
panikletti

İlk grup toplantısına "Demirtaş neden içeride" sorusuyla başladı.
AK Parti'den Ayasofya açıklaması: Temmuz'da gerekli adımlar atılacak
Gündem

AK Parti'den Ayasofya açıklaması: Temmuz'da gerekli adımlar atılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması için yapılacak çalışmalara ilişkin tarih verdi: Danıştay’da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır.
Gana Turizm Bakanı'ndan siyahi Amerikalılara çağrı: İstenmediğiniz yerde durmayın, ülkenize dönün, Afrika sizin yuvanız
Dünya

Gana Turizm Bakanı'ndan siyahi Amerikalılara çağrı: İstenmediğiniz yerde durmayın, ülkenize dönün, Afrika sizin yuvanız

Gana Turizm Bakanı ABD'li siyahi George Floyd'u anmak için yapılan törende siyahi Amerikalılara ülkeye yerleşme çağrısı yaptı. Gana Turizm, Sanat ve Kültür Bakanı Oteng-Gyasi "Tüm kız ve erkek kardeşlerimize kollarımızı açmayı ve onalrı yuvalarına devet etmeyi sürdürüyoruz. Gana sizin yuvanız. Afrika sizin yuvanız. Sizi burada hoş karşılamaya hazırız. Lütfen bu fırsatı değerlendirin ve Gana'ya gelip burada bir hayat kurun. Sonsuza kadar istenmediğiniz bir yerde kalmanıza gerek yok. Seçeneğiniz var. Afrika sizi bekliyor" dedi.
Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor: İmar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor
Gündem

Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor: İmar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimlerinde Muğla'daki imar barışına aykırı yapılar tespit edilerek yıkılıyor. Bodrum, Marmaris, Ortaca ve Fethiye olmak üzere tüm ilçelerde belirlenen bin 584 yapı belirli aralıklarla yıkılacak. Villalardan bazılarının mahkeme kararı sonuçlanmadığı gerekçesiyle yıkımları 15 gün ertelendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.