Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 357, İspanya'da 1, İtalya'da 85 kişi öldü

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle İngiltere'de 357 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 40 bin 261'e ulaştı, bugün 85 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da ise toplam ölen sayısı 33 bin 774'e yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 357 artarak 40 bin 261'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişi daha hayatını kaybederken toplam sayı 40 bin 261'e çıktı. Vaka sayısı ise 1650 artarak 283 bin 311'e yükseldi.

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Son 24 saatte 207 bin 231 test yapılırken toplam test sayısı mükerrerler dahil 5 milyon 214 bin 277'ye çıktı.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 1 artışla 27 bin 134'e çıktığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayıları güncellendi.

Salgınla ilgili haftalık ölü sayısının 52 olduğu belirtilen açıklamada, Castilla y Leon (21), Asturias (10) ve Katalonya'nın (7) hayatını kaybedenlerin en fazla bulunduğu bölgeler olduğu bilgisi paylaşıldı.

PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 177 olduğu vurgulanan açıklamada, toplam vaka sayısının 240 bin 978'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 1 artışla 27 bin 134'e çıktığı bildirildi.

Kademeli normalleşme süreci

Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs'ta başlayan ve 4 aşamadan oluşan kademeli normalleşme süreci kapsamında 8 Haziran'dan itibaren kentlere ve bölgelere göre yeni aşamaları açıkladı.

Buna göre, gelecek hafta başından itibaren ülke nüfusunun yüzde 52'si son aşamada, Madrid, Barselona gibi büyük kentlerin de aralarında bulunduğu yüzde 48'lik kesim de üçüncü aşamada olacak.

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Barselona Belediyesi, 2'den 3. aşamaya geçişle plajda her 5 dakikalık yürüme mesafesine birer sensör yerleştirme ve doluluk oranının yüzde 80'in üzerindeki yerleri kapatma kararı aldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı İspanya'da kademeli normalleşmenin ülke genelinde ay sonunda tamamlanması, 22 Haziran'da ülke içinde serbest ulaşıma izin verilmesi ve 1 Temmuz itibarıyla kısıtlı ve bölgesel yabancı turist kabul edilmesine başlanması öngörülüyor.

İspanya ve İtalya'dan "AB sınırlarının koordineli açılması" çağrısı

Bu arada Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Kovid-19'dan en fazla etkilenen İtalya ve İspanya, turizmi canlandırmak için başlayan sınırların yeniden açılma sürecinin AB içinde ortak yürütülmesi çağrısında bulundu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Layen'e gönderdikleri ortak mektupla ilgili, Twitter hesabından şu mesajı yazdı:

"AB sınırlarındaki kısıtlamaların kaldırılması, şeffaflık ve ortak kriterlere dayanarak koordineli yürütülmelidir. Avrupa'da yeni normallik sürecinin güvenli olması için İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile AB Komisyonuna bir mektup gönderdim."

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1465'e çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 377 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 33 bin 969'a çıktığı bildirildi.

Bu arada Portekiz Başbakanı Antonio Costa, basına yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının ve havalimanlarındaki yurt dışı uçuşlarının 15 Haziran'dan itibaren yeniden açılacağını duyurdu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 85 artarak 33 bin 774'e yükseldi.

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1453'lük düşüşle 36 bin 976’ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 234 bin 531'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 518 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 1886'lık artışla 163 bin 781'e çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 85 artarak 33 bin 774’e yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 338 olan sayı, bugün 316'ya geriledi.

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Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 114 bin 572 test yapıldı.

Diğer yandan, ülkede 16 bin 222 ile en çok can kaybı yaşanan bölge olan Lombardiya'da son 24 saatte kaydedilen yeni vakanın yüksekliği dikkati çekti. Ülke genelindeki 518 yeni vakadan, 402'sinin Lombardiya'dan olduğu bildirildi.

Bu arada, Bolonya kentinde yeni yoğun bakım ünitelerinin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Roberto Speranza, bugün salgının farklı bir evresinde olduklarını belirtti.

Halkı uyaran Speranza, "İhtiyatlı olmaya devam etmeliyiz. Bu savaş kazanılmış gibi düşünmemeliyiz." dedi.