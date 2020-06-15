Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 38, İtalya'da 26, Fransa'da 29 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 25 olduğunu açıkladı.

Bakanlık, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü Kovid-19 salgınıyla ilgili haftalık ölü ve günlük vaka sayılarını güncelledi.

Sağlık Bakanlığı dün 26 olarak açıkladığı Kovid-19 kaynaklı haftalık ölü sayısının bugün 25'e düştüğünü bildirdi. Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı da 7 Haziran'da dondurulduğu, 27 bin 136'da bırakıldı.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 40 artarak vaka sayısının toplamda 244 bin 109'a yükseldiği bilgisi verildi. Yeni vakaların çoğunluğunun, salgının en yaygın görüldüğü Madrid ve Katalonya özerk yönetimlerinde olduğu görüldü.

Kovid-19'dan dolayı 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin uygulanacağı İspanya'nın yaklaşık yüzde 75'i, kademeli normalleşme süreci kapsamında bugünden itibaren son aşamada bulunuyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1520'ye çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 346 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 37 bin 36'ya yükseldiği bildirildi.

Portekiz'de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90'ından fazlası başkent Lizbon ve çevresinde çıkıyor. Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 852 olarak verildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 436'ya çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 152 artışla 194 bin 777'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 846'sı yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 752 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısının 68 gündür düştüğü ülkede iyileşenlerin sayısı da 185 artarak 73 bin 44'e yükseldi.

Salgında son 24 saatte hastanelerde 29 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 436 oldu.

REKLAM

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 38 artarak 41 bin 736'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 38 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 41 bin 736'ya çıktı. Vaka sayısı ise 1056 artarak 296 bin 857'ye ulaştı.

Son 24 saatte 93 bin 163 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 6 milyon 866 bin 481 oldu.

İngiltere'de günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 34 bin 371'e yükseldi.

Ülkede yaklaşık 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

İtalya'da aktif Kovid-19 vaka sayısı 365'lik düşüşle 25 bin 909'a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 237 bin 290'a ulaştı. Son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı ise 303 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 640'lık artışla 177 bin 10'a çıktı. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 26 daha artarak 34 bin 371'e yükseldi. Ölü sayısındaki günlük artış, salgının ilk günleri olan 2 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük sayı oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 209 olan sayı, bugün 207'ye geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 648 bin 825 test yapıldı.