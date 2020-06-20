Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İtalya'da 49, Fransa'da 16 kişi öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 633'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 641 artışla 197 bin 498'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 715'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 837 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 73 gündür düşüyor.

Son 24 saatte hastanelerde 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 633 oldu.

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden son bir haftada 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka kayıtlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 315 olarak duyurduğu toplam ölü sayısını 28 bin 322 olarak güncelledi.

Son 7 günde koronavirüs yüzünden 36 kişi yaşamını yitirdi, ölümlerin çoğunluğu Madrid (13), Castilla y Leon (7) ve Katalonya (5) özerk yönetimlerinde görüldü.

Son 24 saatte 134 artan vaka sayısının 245 bin 938'e yükseldiği bilgisi verildi.

Kovid-19'dan dolayı 98 gün süren olağanüstü halin (OHAL) yarın sona ereceği İspanya'da, ülke genelinde "yeni normallik" sürecine geçilecek.

Sınır komşusu Portekiz dışında tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yarından itibaren sınırlarını açmaya hazırlanan İspanya, Portekiz ve AB dışındaki ülkelerden turist kabul etmeye ise 1 Temmuz'da başlayacak.

OHAL'in sona ermesi ve sınırların açılmaya başlamasıyla İspanya'ya yarın 100 uçağın iniş yapmasının beklendiği bildirildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1527'ye çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 377 yeni vakanın tespit edildiği ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısının 38 bin 464 olduğu bildirildi. Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 24 bin 906 olduğu duyuruldu.

REKLAM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 34 bin 610'a yükseldi.

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı 331'lik düşüşle 21 bin 212'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 238 bin 275'e ulaştı.

Son 24 saatte 262 yeni vaka kaydedildi. İyileşenlerin sayısı 546'lık artışla 182 bin 453'e çıktı. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 49 artarak 34 bin 610'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 152'ye geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 943 bin 825 test yapıldı.