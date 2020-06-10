Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İtalya'da 71 Fransa'da 23 Portekiz'de 5 kişi öldü, İspanya'da ise son 72 saattir ölüm olmadı

Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19 verilerini revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren İspanya Sağlık Bakanlığı, toplam 27 bin 136 olan ölü sayısını son üç gündür değiştirmedi.

Salgınla ilgili haftalık ölü sayısı 40 olarak verildi.

Verilerde ayrıca, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 167 olduğu ve toplamda 242 bin 280'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Yeni vaka sayısı dün 87 olarak açıklanmıştı.

Salgının en fazla görüldüğü başkent Madrid'de toplam ölü sayısı 8 bin 691, vaka sayısı 69 bin 895 oldu.

Kademeli normalleşme sürecinde son aşamaya gelen İspanya'da, Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1497'ye çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 294 yeni vaka tespit edildiği, enfekte kişi sayısının 35 bin 600'e yükseldiği bildirildi.

Yeni vakaların yüzde 90'ından fazlasının, başkent Lizbon ve çevresinde çıktığı kaydedildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 742 olarak verildi.

İtalya'da ölenlerin sayısı 34 bin 114'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 34 bin 114'e yükseldi.

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Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1162'lik düşüşle 31 bin 710’a geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 235 bin 763'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 202 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 1293'lük artışla 169 bin 939 çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 71 artarak 34 bin 114'e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 263 olan sayı, bugün 249'a geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 4 milyon 381 bin 349 test yapıldı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 319'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 319'a çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 545 artışla 192 bin 541'i buldu.

Kovid-19 nedeniyle 933'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 678 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 63 gündür düşüyor.

İyileşenlerin sayısı 337 artarak 71 bin 832'ya yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 319 oldu.