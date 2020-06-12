Avrupa'da son 24 saat: İtalya'da 56 Portekiz'de 1 kişi öldü, İspanya'da son 5 gündür yeni ölüm rapor edilmiyor

Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Son iki haftadır Kovid-19 kaynaklı geçmiş verileri revize eden ve değiştirdiği kriterlerle ölü sayısını haftalık açıklayan Sağlık Bakanlığı, virüsün şimdiye kadar neden olduğu toplam ölü sayısını son 5 gündür değiştirmedi. Güncellenen verilerde, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 136'da bırakılarak haftalık ölü sayısının ise 25 olduğu bilgisi paylaşıldı. Vaka sayısının son 24 saatte 155 arttığı ve toplamda 243 bin 209'a yükseldiği kaydedildi.

Kademeli normalleşme süreci

Diğer yandan hükümet, Kovid-19'un sosyo-ekonomik etkisini en aza indirmek için 4 Mayıs'ta başlattığı 4 aşamalı kademeli normalleşme sürecini devam ettiriyor. 15 Haziran Pazartesi gününden itibaren ülkenin yaklaşık yüzde 75'inin (31,3 milyon kişi) normalleşme sürecinde son aşamada olacağı bildirildi.

Kovid-19 aşısı bulunana kadar geçerli olacak "yeni normallik" adlı sürece ise 15 Haziran'da sadece ülkenin kuzeybatısındaki Galisya (2,7 milyon kişi) özerk yönetiminin geçeceği kaydedildi.

Salgının en yoğun görüldüğü ve toplamda 12 milyon kişinin yaşadığı Madrid, Barselona, Lleida, Salamanca, Avila, Segovia ve Soria kentlerinin ise üçüncü aşamada kalmaya devam edeceği ifade edildi. Bu kentlerin 22 Haziran'dan itibaren son aşamaya geçmesi ve ülke genelinde kademeli normalleşme sürecinin tamamlanması öngörülüyor.

Hükümet yetkilileri, 21 Haziran'da olağanüstü halin sona ermesiyle yeni normallik kapsamında 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruma ve kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğunun devam etmesi kararını almıştı. Bu kurallara uymayanlara 100 avroya kadar para cezası kesilecek.

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Ülke içinde şehirler arası serbest dolaşımı 22 Haziran'da başlatacak İspanya, yabancı turistleri de 1 Temmuz'dan itibaren kabul edecek.

İspanya, gelecek hafta başından itibaren sadece Portekiz ile kuzey kara sınırı açıp, turizmde pilot bölge olarak seçilen Balear adalarına Alman turist gelmesine izin verecek

Kovid-19 aşısı için AB'den Ön Satın Alma Anlaşması girişimi

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Sağlık Bakanlarının video konferans sistemiyle yaptığı gayriresmi toplantı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Salvador İlla, şöyle konuştu:

"İspanya, AB'nin Kovid-19'a karşı aşılar için Ön Satın Alma Anlaşması'na destek vermektedir. Mümkün olan en kısa sürede bir veya daha fazla aşıya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, olası ikinci dalganın etkisini en aza indirmek ve normalliğe geri dönmek için aciliyet arz etmektedir. Araştırma aşamasında devam eden aşıların satın alınmasının tam bir şeffaflık içinde yapılması ve adil dağıtımının sağlanması garanti edilmelidir."

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1505'e çıktığını açıkladı. Ülkede son 24 saatte 270 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 36 bin 180'e yükseldiği bildirildi.

Portekiz'de son haftalarda yeni vakaların yüzde 90'ından fazlası başkent Lizbon ve çevresinde çıkıyor. Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 198 artışla 22 bin 200 olarak verildi.

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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 223'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 34 bin 223'e çıktı.

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1640'lık düşüşle 28 bin 997'ye geriledi. Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 236 bin 305'ye ulaştı. Sivil Savunma, son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısının, bir bölgede yapılan yeniden hesaplama sonucu ülke genelinde toplam 393 olduğunu belirtti.

İyileşenlerin sayısı bugün 1747'lik artışla 173 bin 85'e çıktı.

Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 56 artarak 34 bin 223’e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 236 olan sayı, bugün 227'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 milyon 514 bin 441 test yapıldı.

- Başbakan’ın ifadesini alan savcıdan açıklama

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde kuzeyde vakaların hızla artmasına karşın karantinaya alınmayan Alzano ve Nembro beldelerindeki duruma yönelik soruşturmada ifade verdi.

Bergamo Cumhuriyet Savcısı Maria Cristina Rota, bugün Başbakanlığa gelerek Başbakan Conte, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın bilgi amaçlı ifadelerine başvurdu.

Savcı Rota, Başbakanlıktan çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz, kurumsal iş birliği ortamında gerçekleşti. İşimizi tamamlamamız için gereken açıklamaları için kendilerine minnettarız." dedi.