Koronavirüs Avrupada tecritten kademeli çıkış Kuzey ve Güney ülkelerinde normalleşmeye geçiş çabası
DÜNYA

Avrupa’da tecritten kademeli çıkış: Kuzey ve Güney ülkelerinde normalleşmeye geçiş çabası

Çin kaynaklı koronavirüs salgınından derinden etkilenen Avrupa ülkeleri tecritten kademeli olarak çıkma arayışında. İlk aşamada salgından daha az etkilenen Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleri Danimarka, Çekya, Danimarka ve Norveç bazı sektörleri ve okulları açma kararı alırken, İtalya ve İspanya’da da hayatı durduran sert önlemler gevşetilmeye başlandı. İngiltere ve Almanya’da da ekonominin canlandırılmasına yönelik tartışmalar hızlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD ile birlikte yeni tip koronavirüsü salgınının merkezi konumunda bulunan Avrupa’da bazı ülkeler aldıkları önlemlerin vaka sayısında azalmaya sebep olmasının ardından sokağa çıkma sınırlamalarını gevşetmeye ya da kaldırmaya hazırlanıyor. Avrupa sosyal hayatla birlikte ekonomik yaşamı da etkileyen salgın sonrasında salgından daha az etkilenen Çekya, Avusturya, Danimarka ve Norveç gibi kuzey ülkeleri eğitim kurumlarını ve bazı küçük işletmeleri kademeli olarak açma kararı aldı. İspanya da bazı üretim tesislerini açmaya hazırlanırken, Almanya ve İngiltere’de de ekonomiye canlılık kazandırma tartışmaları yaşanmakta. Bu ülkeler arasında Danimarka elini en hızlı tutan Avrupa ülkesi oldu. Danimarka Hükümeti, vakaların istikrarlı bir seyir izlemesi nedeniyle 15 Nisan’da okulların ve anaokullarının açılacağını açıkladı. Buna rağmen ülkede birçok sınırlama devam edecek. 10 Mayıs’a kadar 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi hâlâ yasak olacak. Kiliseler, sinemalar ve alışveriş merkezleri kapalı kalacak.

İPTE DURURSAK DÜŞERİZ

Başbakan Mette Frederiksen, Ağustos’a kadar festivallere ve büyük toplantılara izin vermeyeceklerini söyledi. Danimarka, sınırlarını kapalı tutmaya devam edecek. Frederiksen, Reuters ajansına “Biraz ip üstünde yürüyor gibi olacağız. Krizde hareketsiz kalırsak düşebiliriz. Çok hızlı yürürsek de yine işler ters gidebilir. Bu yüzden her seferinde tek adım atacağız” dedi. 5,8 milyon nüfuslu Danimarka, 13 Mart’ta sınırlarını kapatmış, aynı hafta okullar, cafe’ler ve dükkanların da kapatılmasına karar verilmişti.

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ÖNCELİK MAĞAZALARDA

12 Mart’ta olağanüstü hal ilan edilen Çekya’da geçen haftadan itibaren bazı sınırlamalar kaldırıldı. Salı günü tek başına egzersiz yapan kişiler için maske zorunluluğu kaldırıldı. Perşembe günü yapı marketler, bisiklet mağazaları ve bisiklet tamir atölyeleri gibi işletmeler yeniden açıldı. Aynı yerde en fazla iki kişinin bulunması koşuluyla spor salonları da yeniden hizmet vermeye başladı. Hükümetin açıklamasında göre, bugünden itibaren Çek Cumhuriyeti’nden zorunlu ziyaretlere izin verilecek.

DİRİLMEYE HAZIRLANIYOR

Avusturya sınırlamaların kaldırılmasında farklı bir yöntem uygulayacağını ilan etti. Başbakan Sebastian Kurz, Avustruya’nın Paskalya’dan sonra “dirilmeye” başlayacağını söyledi. Ülkede yarından itibaren küçük dükkanlar, yapı marketler ve bahçe malzemeleri satan mağazalar yeniden açılacak. Ancak yarından itibaren toplu ulaşım araçları ve süpermarketlerde maske zorunlu olacak. 1 Mayıs’tan itibaren tüm dükkanlar, alışveriş merkezleri ve kuaförler de hizmet vermeye başlayacak. Restoranlar ve otellerin Mayıs ortasında açılması planlanıyor. 8,8 milyon nüfuslu Avusturya’da vaka sayısı 13.945 ölü sayısı da 350.

NORVEÇ’TE OKULLAR AÇILIYOR

  • Norveç’in önceliği ise okulların açılması. 20 Nisan’dan itibaren sınırlamalar aşamalı olarak kaldırılacak, ana okulları açılacak. Bundan bir hafta sonra da ilkokullarda dördüncü sınıfa kadar eğitime yeniden başlanacak. Başbakan Erna Solberg “Hedefimiz, yazdan önce tüm okullarda ders başı yapılmasını sağlamak” dedi. Solberg, “Elele vererek virüsü kontrol altına aldık. Şimdi yavaş yavaş sınırlamaları kaldıracağız. Bunu acele etmeden, ihtiyatlı bir şekilde yavaş yavaş yapacağız” dedi.

İSPANYA VE İTALYA’DA ÇARKLAR DEVREDE

Son birkaç günde vaka ve ölüm sayısında azalış gözlenen salgının en sert vurduğu İspanya ve İtalya gibi güney ülkeleri de ekonomiyi canlandırmak amacıyla adımlar atmaya hazırlanıyor. İspanya’da bazı şirketler dün itibariyle operasyonlarını yeniden başlatma kararı aldı. Bu adıma karşın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez “Henüz zaferden çok uzak olduklarını” belirterek, “Sokaklara geri dönmekte kararlıyız ancak isteiğimiz savaşı kazanmak ve yeniden nüksetmesini engellemek” uyarısında bulundu. Sanchez tüm acil durum önlemlerinin devrede olduğunu tek yapılanın 2 haftalık olağanüstü ekonomik inzivayı sonlandırmak olduğunu belirtti. İtalya’da da bazı fabrikalar yeniden çarklarını döndürmeye başladı.

ALMANYA VE İNGİLTERE’DE TARTIŞMA

  • Salgından etkilenen Avrupa’nın iki büyük ekonomisi İngiltere ve Almanya’da da tecritten çıkış tartışmaları yaşanıyor. Almanya Sağlık Bakanı Spahn ve Almanya’nın en büyük eyaleti Kuzey Ren Westfalya Başbakanı Laschet, Paskalya haftasından sonra önlemlerin kademeli olarak kaldırılabileceğini öne sürdüler. İlk aşamada perakende sektörünün ve okulların açılabileceği değerlendiriliyor. İngiltere’de ise Boris Johnson hükümetinde salgın tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin çatlak yaşandığı İngiliz medyasına yansıdı. Bazı bakanların tedbirler gevşetilmezse ekonominin dar boğaza gireceği uyarısında bulunduğu ve önlemlerin kademeli olarak azaltılması konusunda Başbakan Johnson’a baskı yaptığı iddia edildi.

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