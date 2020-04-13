Avustralya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 61’e çıktı

Biz virüsün tüm yapısını sekansladık ve veriye girdik. Dünyada 4 bine yakın buna benzer veri var. Bu veriler eşitli gruplara ayrılıyor. Bu virüslerde mutasyon geçirme olasılığı çok yüksek. Bu mutasyon farklı sonuçlara neden olabiliyor. Klinik tablo daha ağırlaşabilir. Tedaviye yanıt vermeyebilir. Bu nedenle mutasyonları takip ediyoruz. Şu anda Asya ülkeleri ile Avrupa kıtasındaki seyirleri karşılaştırabilmek için bu bakterinin parmak izi, gen analizi yapılıyor, genetik kodu kodu çıkarılıyor. Biz ilk izolattan bunu yaptığımızda Kuveyt, Belarus gibi Ortadoğu kökenlerine biraz daha yakın olduğunu gördük bizdeki virüsün. Bu da doğal bir süreç; çünkü İran'da bir yayılma vardı. İran'dan sonra Avrupa menşeli kaynaklı olmaya başladı ve Avrupa kökenlerini de görmeye başlıyoruz. Bizdeki biraz daha 'L1' dediğimiz biraz daha yüksek bulaştırıcılık özelliği taşıyormuş gibi gözüküyor. Ama bunun için daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Böylece virüsün parmak izini çıkarmış olduk.