Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Avusturya normalleşiyor Otel kafe ve restoranlar açılıyor
DÜNYA

Avusturya normalleşiyor: Otel kafe ve restoranlar açılıyor

Avusturya’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 aydır kapalı olan kafe, restoran ve diğer işletmelerin 19 Mayıs’ta açılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi İHA
Avusturya normalleşiyor: Otel kafe ve restoranlar açılıyor
Arşiv

Avusturya ÖVP ile Yeşiller Partisi’nden oluşan koalisyon hükümeti Başbakanı Sebastian Kurz başkanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkede uygulanan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, ülkede Covid-19 tedbirleri kapsamında 7 aydır kapalı olan restoran, otel ve tiyatrolar 19 Mayıs’ta açılacak.

  • Ülke genelinde 19 Mayıs’tan itibaren aşı ya da test yaptırmış veya iyileşmiş kişilerin "yeşil kimlik" uygulaması kapsamında restoran, otel, tiyatro ya da spor merkezlerine girmelerine izin verilecek.

Avusturya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 90 avro para cezası
KORONAVİRÜS
Avusturya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 90 avro para cezası

2 milyon kişi aşılandı


Yaklaşık 2 milyon kişinin aşılandığı ülkede işletmeler salgın sürecinde ekonomik bakımdan ciddi zarar görürken, maske ve mesafe kurallarının kapalı ve açık mekanlarda uygulanması devam edecek. Restoranlarda ise kayıt işlemi yapılacak. İçeride en fazla 4, dış mekanlarda ise 10 kişinin birlikte oturmasına izin verilecek olup yeme içme yerleri en geç 22.00’de kapatılacak. Dışarıda yapılan kültürel etkinlikler en fazla 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilebilecek. Kapalı ortamlarda da bin 500 kişi bir araya gelebilecek. Ülke genelinde 17 Mayıs’tan itibaren ise tüm okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor.

Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak
KORONAVİRÜS
Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak

Avusturya’da son 24 saatte 2 bin 329 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 604 bin 823’e ulaştı. Son 24 saatte salgın nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 10 bin 55 oldu.

Abone Ol Google News
Yağmur yağıyor barajlar doluyor

Yağmur yağıyor barajlar doluyor

​İstanbul barajlarında son durum.
711 seferle zirveye uçtu

711 seferle zirveye uçtu

​THY Avrupa'da en çok uçuş yapan havayolu oldu.
Canları sıkılmış!

​Kumar baskınında yakalanan şahıslardan pes dedirten savunma

​Egzoz emisyon denetiminde yeni dönem başlıyor.

​Thodex'in firari CEO'suna Arnavutluk'ta operasyon

Uyardıkları<br>için öldürmüş

Uyardıkları
için öldürmüş

​Adana'daki çifte cinayetin nedeni belli oldu.
Vicdansız abi!

Vicdansız abi!

​Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti.
Hafız Kani Karaca

Hafız Kani Karaca

​Büyük Türk Musikisinin son devrinin en büyük ismi.

​Özel harekat polisleri evlerinde gözaltına aldı.

Teravih namazı sonrası Filistinlilere saldırdılar.

​Darbe bildirisinin hazırlık süreciyle ilgili yazışmalar ortaya çıktı.
Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı

Ermenilerin bitmeyen asırlık yalanı

Taşnak ve Hınçak teröristler binlerce Müslümanı katletti.​
Reklam<br>yasağı kaldırıldı

Reklam
yasağı kaldırıldı

​Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.