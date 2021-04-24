Avusturya normalleşiyor: Otel kafe ve restoranlar açılıyor

Avusturya ÖVP ile Yeşiller Partisi’nden oluşan koalisyon hükümeti Başbakanı Sebastian Kurz başkanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkede uygulanan korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, ülkede Covid-19 tedbirleri kapsamında 7 aydır kapalı olan restoran, otel ve tiyatrolar 19 Mayıs’ta açılacak.

Ülke genelinde 19 Mayıs’tan itibaren aşı ya da test yaptırmış veya iyileşmiş kişilerin "yeşil kimlik" uygulaması kapsamında restoran, otel, tiyatro ya da spor merkezlerine girmelerine izin verilecek.

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2 milyon kişi aşılandı



Yaklaşık 2 milyon kişinin aşılandığı ülkede işletmeler salgın sürecinde ekonomik bakımdan ciddi zarar görürken, maske ve mesafe kurallarının kapalı ve açık mekanlarda uygulanması devam edecek. Restoranlarda ise kayıt işlemi yapılacak. İçeride en fazla 4, dış mekanlarda ise 10 kişinin birlikte oturmasına izin verilecek olup yeme içme yerleri en geç 22.00’de kapatılacak. Dışarıda yapılan kültürel etkinlikler en fazla 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilebilecek. Kapalı ortamlarda da bin 500 kişi bir araya gelebilecek. Ülke genelinde 17 Mayıs’tan itibaren ise tüm okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor.

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KORONAVİRÜS Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak

Avusturya’da son 24 saatte 2 bin 329 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 604 bin 823’e ulaştı. Son 24 saatte salgın nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise 10 bin 55 oldu.