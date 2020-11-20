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Aydın'da bir mahalle karantinaya alındı

Aydın'da bir mahalle karantinaya alındı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, koronavirüsün yaygın olduğu Yukarı Görle Mahallesi karantinaya alınarak giriş çıkış yasağı konuldu. Tarımsal faliyetlerin aksamaması için hasat zamanı gelen ürünlerin toplanması, ihtiyaç duydukları sulama ve ilaçlama işlemlerinin aksamaması için gerekli izinlerin verilecek.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Kırsal Yukarı Görle Mahallesinde toplu olarak cenaze defin işlemlerinin yasak olmasına rağmen yapılan defin ve taziyelere il dışından da katılım sağlandı. Taziyeye katılan 9 kişinin testi pozitif çıktı. Mahallede salgının yayılmasını önlemek amacıyla bugün saat 17.00'den itibaren karantina uygulanmasına başlandı.

Giriş çıkışlar kapatıldı

Tarımsal faliyetlerin aksamaması için hasat zamanı gelen ürünlerin toplanması, ihtiyaç duydukları sulama ve ilaçlama işlemlerinin aksamaması için ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ve Sulama Kooperitiflerinden gerekli izinlerin verileceği öğrenildi. Mahallenin giriş ve çıkışı ise jandarma ekipleri tarafından kapatılarak kontrol altına alındı.

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