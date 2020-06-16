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Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı: Çareyi böyle buldu

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs can almaya devam ederken, koronavirüs kısıtlamalarından dolayı bir süre iş yerlerini kapatmak zorunda kalan kahveciler de veresiyeyi öldürdü. Kahvehane işleten 42 yaşındaki Gökhan Avcı, “Koronavirüs salgınından önce veresiye veriyordum. İş yerimizin kapalı olduğu zaman alacaklarımı toplayamadım. Şu ana kadar da veresiyelerin yüzde 15-20’si ancak geri döndü. O yüzden ben de çareyi veresiyeyi kaldırmakta buldum" dedi.

Haber Merkezi İHA
Kahvehane işleten 42 yaşındaki Gökhan Avcı
Kahvehane işleten 42 yaşındaki Gökhan Avcı

Mart ayında koronavirüsle mücadele kapsamında birçok iş yeri gibi kahvehaneler de faaliyetlerini geçici bir süre ara vermiş, normalleşme planları doğrultusunda da 1 Haziran’da yeniden açılmıştı.

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Kahvehane işleten 42 yaşındaki Gökhan Avcı

2 buçuk ay gibi uzun bir süre kapalı kalan kahvehanelerde hayat normale dönse de, müşteri sayısında ciddi azalma görüldü. Koronavirüs bulaş riski nedeniyle kahvehanelerde müşteri sayısında azalma görülünce, işletmeciler de çareyi veresiyeyi kesmekte buldu.

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vcı, koronavirüsün bir çok esnaf gibi kendilerinin de işlerini etkilediğini söyledi.

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Aydın’ın Efeler ilçesinde kahvehane işleten 42 yaşındaki Gökhan Avcı, koronavirüsün bir çok esnaf gibi kendilerinin de işlerini etkilediğini söyledi.

Kahvehanenin kapalı kaldığı dönemde veresiyelerini de toplayamadığını kaydeden Avcı, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Koronavirüs salgınından önce veresiye veriyordum. İş yerimizin kapalı olduğu zaman alacaklarımı toplayamadım. Şu ana kadar da veresiyelerin yüzde 15-20’si ancak geri döndü. O yüzden ben de çareyi veresiyeyi kaldırmakta buldum. Veresiye borcu olan müşterilerimizden de borçlarını kapatmalarını rica ettim. Kahvehanemizde veresiyeyi koronavirüse kurban verdik. Müşterilerimin başı sağ olsun.”
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