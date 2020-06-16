Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı: Çareyi böyle buldu Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs can almaya devam ederken, koronavirüs kısıtlamalarından dolayı bir süre iş yerlerini kapatmak zorunda kalan kahveciler de veresiyeyi öldürdü. Kahvehane işleten 42 yaşındaki Gökhan Avcı, “Koronavirüs salgınından önce veresiye veriyordum. İş yerimizin kapalı olduğu zaman alacaklarımı toplayamadım. Şu ana kadar da veresiyelerin yüzde 15-20’si ancak geri döndü. O yüzden ben de çareyi veresiyeyi kaldırmakta buldum" dedi.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 10:00 İHA