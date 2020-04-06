Koronavirüs Azerbaycanda 57 kişide daha koronavirüs tespit edildi
DÜNYA

Azerbaycan’da 57 kişide daha koronavirüs tespit edildi - Azerbaycan'da koronavirüste son durum

Azerbaycan’da 57 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Azerbaycan’da, 57 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 641’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı korona virüs operasyon karargahı tarafından yapılan açıklamada, 57 kişide daha korona virüs tespit edildiği, 12 kişinin ise iyileşerek taburcu olduğu bildirildi.

Tedavi altına alınan hastalardan 14’ünün durumunun ağır olduğu, diğer kişilerin ise sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları
DÜNYA
SON DURUM: Türkiye ve dünyada koronavirüs test sayısı, vaka sayısı ve ölü sayıları


Son verilerle birlikte, ülkede toplam vaka sayısı 641’e yükselirken, korona virüs tespit edilen 7 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi ise taburcu oldu.
Azerbaycan’da 4 binin üzerinde kişi karantinada tutuluyor ve bugüne kadar 40 binden fazla kişiye korona virüs testi yapıldı.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı
Abone Ol Google News
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

Eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanmayacak.
Sütleri çöpe döküyorlar

Sütleri çöpe döküyorlar

Dünya gıda krizini tartışırken ABD'de ilginç uygulama
12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

Adalet Bakanı Gül'den koronavirüs açıklaması.
Burhan amca <br>hastaneye kaldırıldı

Burhan amca
hastaneye kaldırıldı

​Nezaketiyle Türkiye'nin gönlünü fethetmişti.
Koronayı<br>yenip döndüler

Koronayı
yenip döndüler

​Sağlık çalışanlarını arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

​Türk bilim insanlarından büyük başarı.
70 bini aştı

70 bini aştı

Dünya genelinde bilanço giderek ağırlaşıyor.
200 bin kişinin<br>borcuna erteleme

200 bin kişinin
borcuna erteleme

​VakıfBank Genel Müdürü açıkladı...
Cesetler sokaklarda bekliyor

Cesetler sokaklarda bekliyor

​Halka karton kutular gönderildi...
Günlük<br> 8 milyon adet!

Günlük
8 milyon adet!

​Türkiye'nin en büyük maske fabrikası açılıyor.
Görenler bir daha bakıyor

Görenler bir daha bakıyor

​Dünyanın dört bir yanından sıra dışı maske fotoğrafları.
Dünya devi <br>1 yaşında

Dünya devi
1 yaşında

​3. pist Haziran'da açılıyor.
Taburcu oldu

Taburcu oldu

​Koronavirüs tedavisi gören Reçber'den iyi haber.
15 dakikalık<br>yol 4 saate çıktı

15 dakikalık
yol 4 saate çıktı

İstanbul çıkışında yine trafiğin sonu görülmüyor.
Büyüme sürecek

Büyüme sürecek

​Fitch Ratings'ten flaş Türkiye açıklaması
Bağışıklık<br>en kritik aşama!

Bağışıklık
en kritik aşama!

Salgını geçirenler bir daha yakalanmayabilir.
Dünya kapandı

Dünya kapandı

Koronavirüs, tüketim döngüsünden uzaklaşmak için bir fırsata dönüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.