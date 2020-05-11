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Koronavirüs Azerbaycanda koronavirüs vaka sayısı 2 bin 589a yükseldi
DÜNYA

Azerbaycan'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 2 bin 589’a yükseldi

Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 589’a yükseldi

Azerbaycan’da, 70 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 2 bin 589’a yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 70 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirilirken, toplam vaka sayısının 2 bin 589’a yükseldiği duyuruldu.

Karargah, ülkede toplam 32 kişinin koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıklarken, hastanelerde tedavi altında olan 32 kişinin ise durumun ağır olduğunu ifade etti. Operasyon Karargahı, 30 kişinin daha iyileşerek taburcu olduğunu aktarırken, iyileşenlerin toplam sayısının bin 680'e yükseldiğini bildirdi.

Öte yandan, Azerbaycan’da 3 bine yakın kişi karantina altına tutulurken, bugüne kadar 200 bine yakın korona virüs testi yapıldı.

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