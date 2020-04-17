Bakan Çavuşoğlu: Salgınla mücadelede 'Ortak Bildiri' kabul edildi

Paris'te sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman olarak çöp poşeti dağıtıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te Pitié-Salpêtrière Hastanesi'nde doktor ve sağlık personellerine koruyucu kıyafet olarak çöp torbası dağıtıldı. Bir sağlık çalışanının, çöp torbasının nasıl giyileceğini anlattığı video sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Video üzerinden hükümete tepki yağdı.

