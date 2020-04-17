Koronavirüs Bakan Çavuşoğlu Salgınla mücadelede Ortak Bildiri kabul edildi
DÜNYA

Bakan Çavuşoğlu: Salgınla mücadelede 'Ortak Bildiri' kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesinde, salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'nin kabul edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesini yaptık. Covid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik" dedi.


Koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası dayanışmayı artırmak için kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu toplantısına; Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Singapur, Fransa, Peru, Brezilya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık katıldı.

Türkiye'nin il il koornavirüs yoğunluk haritası: Üç il özellikle açıklandı
FOTOĞRAF 8
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 Nisan'da açıkladığı harita.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 7 Nisan'da açıkladığı harita.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Denizli koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Denizli koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Erzincan koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Eskişehir koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Eskişehir koronavirüs yoğunluk haritası.
Türkiye'nin il il koornavirüs yoğunluk haritası: Üç il özellikle açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye koronavirüs yoğunluk haritasını açıkladı. Özellikle Denizli, Erzincan ve Eskişehir illerindeki koornavirüs yoğunluk haritasını açıkladı. Bakan Koca en son 7 Nisan'da yoğunluk hartiasını açıklamıştı.


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