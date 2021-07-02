Koronavirüs Bakan Ersoydan müzik sınırlamasıyla ilgili açıklama
KÜLTÜR SANAT TÜRKİYE

Bakan Ersoy'dan müzik sınırlamasıyla ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik kısıtlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "Kademeli normalleşmede ilk etapta 19’a kadar müziğe izin verilmişti, iyiye gidince 21’e alındı, 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor. Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de paralel olarak devam edecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Ersoydan müzik sınırlamasıyla ilgili açıklama
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile GOOGLE Türkiye işbirliği protokolü imza töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canlı müziğin saat 00.00'da sona ermesi ile ilgili gelen bir soru üzerine Bakan Ersoy, "Pandemi de kademeli normalleşme diyoruz adına biliyorsunuz. Normalleşme değil kademeli normalleşme diyoruz. İlk olarak 19.00 olarak müzik sıralaması vardı. Sonrasında vaka sayıları kontrollü gitti, istediğimiz gibi gitti. Aşılama da istediğimiz gibi gidince 21.00'a alınmıştı. Sonra son kabine toplantısında da 00.00'a alındı. Yani kademeli bir şekilde esnetilmeye devam ediyor. Şu anda da veriler iyi gidiyor. Aşılama da devam ediyor. Şimdi normalleşme ile birlikte veri sayılarında bir artış olmazsa, geçen seferki normalleşme kuralları ile uygun giderse sonuçlar, zaten hiç kimsenin önünde bir sınırlama koymak gibi bir durum yok.

  • Herkesin istediği gönlündeki esnetebildiğimiz kadar esnetiyoruz. İsteğimiz her şey pandemi öncesine dönsün. Ama şu ana kadar hep esnetme üzerine alınmış kararlar var uzun süredir. Şunu da belirtmek istiyorum. Normalleşme sürecini yöneten bütün ülkeler bu şekilde yönetiyor. Bugün Avrupa'ya Almanya'ya baktığınız zaman veya Avusturya'ya baktığınız zaman onlar 1000'li rakamların aşağısına indiler. Almanya'da bazı eyaletlerde 22.00, bazı eyaletlerde saat 24.00 olarak uygulanıyor hala.

Bugün Rusya'ya baktığınız zaman 23.00 olarak uygulanıyor. Yunanistan hala sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Yani bu bütün kademeli normalleşme uygulanan ülkelerde bu şekilde yönetiliyor. Biz de kurala uygun bir şekilde yönetiyoruz. Ama bu tamamen vaka sayılarına endeksli bir şey. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de ona göre yapıldı. Bundan sonra da bu şekilde gidecek" ifadelerini kullandı.

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