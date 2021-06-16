Koronavirüs Bakan Koca duyurdu Bugünün 1 milyonuncu dozu Kocaelide vuruldu
TÜRKİYE

Bakan Koca duyurdu: Bugünün 1 milyonuncu dozu Kocaeli'de vuruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünün ardından bugün de 1 milyon doz aşı sınırını geçtiklerini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "1 milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Bugünün 1 milyonuncu dozu Kocaelide vuruldu
Arşiv

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara uygulanan aşı miktarı, dün 23.59 itibarıyla 1 milyon 240 bin 311 doz ile rekor kırmıştı.

Bugün de 1 milyon doz aşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bugün (16 Haziran) 16.53 itibarıyla de 1 milyon doz aşının yapıldığını açıkladı.

Bakan paylaşımında, "1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Bakan paylaşımında, hekimin vatandaşa aşı uyguladığı anı da paylaştı.

İş yerinde aşı dönemi
KORONAVİRÜS
İş yerinde aşı dönemi

Tüm çalışanlara aşı
KORONAVİRÜS
Tüm çalışanlara aşı
Abone Ol Google News
Baküde büyük hayal kırıklığı

Bakü'de büyük hayal kırıklığı

​A Milli Takımımız son 16 umutlarını mucizelere bıraktı.
Vatandaş aşıya koştu

Vatandaş aşıya koştu

​Aşı kuyruğu akşam da devam etti.
MHPli Büyükatamandan ülkücülere çağrı yapan Kılıçdaroğluna: YPGli kardeşlerine Kandildeki gizli ortaklarına seslen

Zor da olsa <br>bir ihtimal var

Zor da olsa
bir ihtimal var

A Milliler EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?
Madrid'de flaş ayrılık

Madrid'de flaş ayrılık

​Real Madrid efsanesi kulüpten ayrıldığını açıkladı.

​ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.

Günlük aşılama tam gaz devam ediyor.

​Bakanlık güncel vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

Putin 'Bu çok önemli' diye duyurdu.

​Bakan Koca'dan toplumsal bağışıklık vurgusu.

Bursa'da korkutan görüntü

Bursa'da korkutan görüntü

Siyah olarak Marmara'ya akıyor.
FBI mafyayı tuzağa düşürdü

FBI mafyayı tuzağa düşürdü

Binlerce mafya üyesi mesajlaşma uygulaması ile yakalandı.

Limitler açıklandı

Limitler açıklandı

Süper Lig'de harcama limiti en yüksek takım Galatasaray oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.