Bakan Koca duyurdu: Bugünün 1 milyonuncu dozu Kocaeli'de vuruldu

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara uygulanan aşı miktarı, dün 23.59 itibarıyla 1 milyon 240 bin 311 doz ile rekor kırmıştı.

Bugün de 1 milyon doz aşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bugün (16 Haziran) 16.53 itibarıyla de 1 milyon doz aşının yapıldığını açıkladı.

Bakan paylaşımında, "1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Bakan paylaşımında, hekimin vatandaşa aşı uyguladığı anı da paylaştı.

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1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi? pic.twitter.com/VJ4gxOixuN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021

KORONAVİRÜS İş yerinde aşı dönemi