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Koronavirüs Kasapoğlu açıkladı 17 bin 506 vatandaş karantinada, 51 bin 747 vatandaş evlerine uğurlandı
TÜRKİYE

Bakan Kasapoğlu: 76 ildeki yurtlarımızda 17 bin 506 vatandaşımız karantina sürecini geçiriyor

Kasapoğlu açıkladı: 17 bin 506 vatandaş karantinada, 51 bin 747 vatandaş evlerine uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın bulunduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şu ana kadar 89 farklı ülkeden gelen vatandaşın Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda misafir edildiğini duyurdu.

AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Yurtların salgının oluşturduğu psikolojik etkiye karşı önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

  • "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu'nun çalışmalarıyla koordineli bir şekilde, vatandaşlarımızın sağlığı için ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Vatanına dönen vatandaşlarımızın her türlü isteklerine Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturu ile cevap verecek şekilde, bakanlığımız yurtlarında misafir etmeye devam ediyoruz. Sadece gurbetten gelen vatandaşlarımızı değil, salgın ile mücadelede takdire şayan bir çalışma ortaya koyan 7 bine yakın sağlık çalışanı ile kahraman ordumuzun personelini de misafir etmenin gururunu yaşıyoruz."

Ramazan ayında vatandaşların her türlü manevi ihtiyaçlarının da karşılandığını aktaran Kasapoğlu, "Bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, oyuncak ve spor malzemeleri dağıtarak karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz. Halen bakanlık yurtlarda 17 bin 506 vatandaşımız karantina sürecini geçiriyor. Bugüne kadar 51 bin 747 vatandaşımız ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandı. Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın geride bıraktığı duygu dolu mektuplar, verdiği demeçler bizleri derinden etkilerken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millete hizmet etmenin yaşattığı huzur, Ramazan-ı şerif’in manevi iklimi ile birleşip bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden devletin tüm kurumlarına, çalışanlarına ve milli bilinçle birleşip özveriyle yaklaşan vatandaşlara da teşekkür etti.

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