Koronavirüs Bakan Koca, 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası en fazla artan ve azalan illeri açıkladı
TÜRKİYE

Bakan Koca, 100 bin nüfusta Kovid-19 vakası en fazla artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illeri açıkladı. Bakan Koca, günlük vakaların en çok azaldığı illeri de açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 hafta içinde vaka sayısı en çok artan illerin Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova; en çok azalan illerin ise Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" dedi. Bakan Koca, paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere de yer verdi.

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