Bakan Koca açıkladı: Bir il hariç Türkiye geneli vakalar azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı sonrasında kameraların karşısında geçti. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak "Faz3 çalışması da 10 binlerce kişi de denecek. Deneklerin aşıdan önce 5 günlük karantina süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon poliklinik muayenesi yapılmış, yaklaşık 7 milyon kişi yatarak tedavi almış, 7,5 milyon ameliyat gerçekleştirilmiş, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayımız ise 510 bin kişi olmuştur. Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, salgın dönemi olmasına rağmen, tedavi hizmetlerimizde bir aksama yaşanmamıştır.

Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31.

OYNAT 01:39 Bakan Koca: Türkiye'de yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım oranı yüzde 68 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Türkiye genelindeki yatak doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31' dedi. BiP'te paylaş

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Az olan meşhur olur, çok olan şöhret bulmaz. Filyasyon ekiplerimiz de aynen böyle, dünyaca tanınıyor. Pek çok ülkenin televizyon kanallarında, savaşçı kıyafetleri içinde hayranlıkla izlendiler.



Koronavirüsle, bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. Bu sözün arkasında duran sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı değil. Bu sözün arkasında, salgınla ilgili her konuda son sözü söyleyen Dünya Sağlık Örgütü de duruyor ki Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyor.

300 yataklı Kahramanmaraş Kadın Doğum Çocuk Hastanemizin inşaatına başlıyoruz. Amatem ve Elbistan Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ni bu yıl açacağız. Yörükselim Devlet Hastanemizi yenilemek istiyoruz. Hatay ilimizin sağlık altyapısını genişletmek üzere yoğun çalışmaya girdik. Hatay Devlet Hastanemizin inşaatını belli seviyeye getirdik, Samandağ Devlet Hastanemizin inşaatı devam ediyor.

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İskenderun 600 yataklı ilçe yataklı hastanemizin arsa sorunu çözüldü. 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanemizin inşaatına başladık. 2022 yılında hizmete sunmak için çalışıyoruz. 100 yataklı Düziçi İlçe Devlet Hastanemizin ihalesini 20 Kasım'da yapıyoruz. Birlikte mücadele ettiğimiz tüm kamu görevlilerine teşekkür etmek istiyorum.

OYNAT 01:13 Sağlık Bakanı Koca: Virüsle bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Koronavirüsle, bizim gibi sistemli şekilde mücadele eden yok. Bu sözün arkasında duran sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı değil. Bu sözün arkasında, salgınla ilgili her konuda son sözü söyleyen Dünya Sağlık Örgütü de duruyor ki Türkiye'yi dünyaya örnek gösteriyor' dedi. BiP'te paylaş

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ADANA

Adana'da bugün vaka sayımız üçte birine inmiş. Yüzde 66 oranında düşmüş durumdadır. Müracaat eden kişi sayısı yüzde 60 oranında azaldı.

Adana'da aralarında bir doktorun olduğu 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 228'e çıkmıştır. Mersin'de de Adana'da oluduğu gibi son dönemde üçte bire indi. Yatak doluluk oranımız Mersin'de yüzde 49, yoğun bakım yüzde 65'dir.

GAZİANTEP

Gaziantep'te vaka sayımızda yarı yarıya düşüş görüyoruz. Geçen aya göre Kovid başvuraları üçte bir oranda azaldı. Yatak doluluk yüzde 58, yoğun bakım yüzde 77'dir. Gaziantep'te 241 filyasyon ekibi sahada.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta vaka sayılarında yüzde 30 oranında düşüş görüyoruz. Yatak doluluk oranı yüzde 50. Yoğun bakım yüzde 78.

HATAY

Hatay'da vaka sayısının üçte bire düştüğünü görüyoruz. Yüzde 66 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Yatak doluluk yüzde 51, yoğun bakım yüzde 77.

OSMANİYE

Osmaniye'de üçte bire inen vaka sayısında başvuruda yüzde 40 azalma var. Yatak doluluk yüzde 50, yoğun bakım yüzde 67'dir. Filyasyon ekip sayımız 50.

Kilis'te yaklaşık yüzde 75 oranında bir azalma görüyoruz, yani dörtte birine inmiştir. Yatak doluluk oranı yüzde 49, yoğun bakım yüzde 71.

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Şu ana kadar yapılan aşılarda herhangi bir komplikasyon gözlemedik

Daha önce tünelin ucu göründü demiştim, kastettiğim aşı konusu ve salgında mücadelede geldiğimiz noktaydı. Dünyada faz3 aşamasına gelen 5 aşı çalışması olduğunu biliyoruz. Özellikle faz3 çalışmalarına izin vermemizdeki amacı ihtiyaç halinde aksiyon alabilir olmak içindi. Şu ana kadar yapılan aşılarda herhangi bir komplikasyon gözlemedik. Bununla birlikte 13 adayı aşı çalışması söz konusu. Bu aşıların bir kısmı virülansı azaltılmış aşılardır. Bu aşılar içerisinde 5 aşının ön planda ilerleme kaydettiğini söylemiştim. Bu 5 aşıdan 3'ünü erken dönemde insan çalışmalarına başlayabileceğini ifade etmek istiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımıza da müjdeyi verdiğimiz aşı için söylüyorum, virülansı azaltılmış bir aşı. Geçen Cumartesi gününden bu yana insan çalışmaları için 1000 kişilik dozun üretimine başlandı. Önümüzdeki Pazartesi veya Salı günü 1000 kişilik dozun üretimi tamamlanmış olacak. 45 dakikada stabilizasyon sağlayıp sağlamayacağı görülecek. Gönüllüler üzerinde bu aşının faz1 uygulaması başlamış olacak. Kişi sayısı 44 olacak. Devamında yüzlerle ifade edilen sayı olacak. Daha çok aşının güvenirliğini ve dozunu ayarlamak açısından. Faz3 çalışması da yurt dışı dahil olmak üzere 10 binlerle ifade edilmeyle planlanıyor.

İki hafta sonra insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak

Beş günlük zaman diliminde tetkikler yapıldıktan sonra, karantinaya alındıktan sonra ilk uygulamayı yapmış olacağız. Bu süreç iki haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. Muhtemelen 2 hafta sonra insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak.

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Zannediyorum önümüzdeki 1 ay içinde en az 2 aşı, üçüncü aşı olmak üzere insan uygulama aşamasına geçmiş olacağız. Bu süreçleri mümkün mertebe olması gereken DSÖ'nün belirlediği standartları koruyarak bu dönemde özellikle süreçleri hızla tamamlamak istiyoruz, sorunsuz bir şekilde süreci götürmek istiyoruz. Bu aşının Türkiye'de üretilebilir yerlerinin sertifikasını aldığını söyleyebilirim. Zaten üretim başladı, önümüzde bir ve iki üretim yeri daha söz konusu olacak. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur.

Eylül ayı başından itibaren giderek yoğunlaşan, artan bir vaka sayısıyla karşı karşıya kaldık. Özellikle bayram sonrası bu artışı bütün Türkiye'de yaşadık. Yaşamadığımız herhangi bir ilimiz olmadı. Köylere kadar salgının yaygın hale geldiğini gördük.

Daha önce salgının ilk pik döneminde ağırlıklı İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya söz konusu iken aslında Anadolu'nun çoğu illeri salgının birinci pikini yaşamadı. Esas dalgayı Anadolu şu Eylül ayı itibarıyla daha yaygın bir şekilde yaşamış oldu. Burada artmayan, vakanın artmadığı bir ilimiz olmadı. Bu dönemde yaygın bir şekilde filyasyon ekiplerimizi sahada arttırdık. Kolluk kuvvetleri ve sayın valimizin başkanlığında kurullarımızda gerekli tedbirleri alarak yoğun bir şekilde filyasyon ekibi yani temaslı taraması yaptık ve izole ettik. İzole ettiğimiz kişiler kolluk kuvvetleriyle yakın takibe alındı.

Erken dönemde yaygın test ve erken dönemde ilaç antiviral ilaç uygulamasına başladık. Yükselen vaka sayıları her geçen gün özellikle son 2-3 haftadan bu yana azalış gösterdi. Bizim hasta olarak tanımladığımız semptomu yani bulgusu olan, testi pozitif olan kişileri hasta olarak görüyoruz. Bu test uygulamamızda her ülkenin bir test politikası var. Bizim test politikamızda da Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehberde semptomu olan kişilere test yapıyoruz, yani bulgusu olan kişilere yapıyoruz."

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